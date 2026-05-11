Frio intenso leva 170 pessoas em situação de vulnerabilidade a abrigos emergenciais na Capital

As baixas temperaturas registradas em Campo Grande mobilizaram a força-tarefa “Inverno Acolhedor”, iniciativa da Prefeitura de Campo Grande que acolheu cerca de 170 pessoas em situação de vulnerabilidade social ao longo do fim de semana no Parque Ayrton Senna.

Além do espaço para pernoite, a ação garantiu alimentação, distribuição de roupas, cobertores e atendimento social. O objetivo é oferecer proteção emergencial à população exposta ao frio intenso registrado nos últimos dias na Capital.

No sábado (9), primeira noite da operação, os termômetros marcaram 7 °C, mas a sensação térmica chegou a -3,2 °C. Na ocasião, 90 pessoas utilizaram o abrigo temporário, entre elas 80 homens e 10 mulheres. Também foram atendidos cinco idosos, dois migrantes e quatro animais de estimação. Segundo as equipes de abordagem, dez pessoas recusaram acolhimento.

Já no domingo (10), outras 80 pessoas passaram pelo local, sendo 70 homens e 10 mulheres. A estrutura também recebeu cinco idosos, quatro migrantes e quatro pets. Nesta segunda noite de atendimento, seis pessoas optaram por não aceitar o acolhimento oferecido pelas equipes.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e deve permanecer em funcionamento enquanto durar o período de frio intenso em Campo Grande.

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