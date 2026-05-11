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TJMS torna Adriane Lopes ré por calúnia e difamação contra Marquinhos Trad

Ação é movida após falas da prefeita em entrevista a uma rádio, em dezembro de 2025, após se mostrar incomodada com protestos contra a gestão

11 maio 2026 - 13h23Vinícius Santos
Marquinhos Trad e Adriane LopesMarquinhos Trad e Adriane Lopes   (Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) recebeu a queixa-crime apresentada pelo ex-prefeito e vereador de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, e tornou ré a prefeita de Campo Grande, Adriane Barbosa Nogueira Lopes, pelos crimes de calúnia e difamação.

O processo é resultado de declarações feitas pela prefeita no dia 2 de dezembro de 2025, durante entrevista ao programa “Tribunal Livre”, da rádio FM 95,9, ocasião em que teria feito acusações pessoais contra o vereador e também contra a ex-deputada federal Rose Modesto.

Entre as falas citadas na ação, Adriane Lopes utilizou o termo “bandidos” ao se referir a um protesto realizado durante o evento “Natal dos Sonhos”, na Rua 14 de Julho, contra a gestão municipal.

Na entrevista, a prefeita afirmou que havia “manifestantes contratados pelo Marquinhos Trad e pela Rose Modesto para tumultuar”, acrescentando ainda que seriam “ataques coordenados”, com “pessoas contratadas que chegam de ônibus para atrapalhar os eventos relacionados à prefeitura Municipal de Campo Grande e à minha pessoa”.

Sem entrar no mérito das alegações, o Tribunal de Justiça decidiu pelo recebimento da queixa-crime e determinou o prosseguimento da ação penal. Conforme a decisão, o processo seguirá com a regular instrução sob condução do relator, nos termos do rito aplicável às ações penais originárias. 

O TJMS também entendeu pela necessidade de produção de prova oral e autorizou a delegação dos atos instrutórios ao juízo de primeiro grau competente, por meio de carta de ordem, para realização de audiência de instrução.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como custos legis, também se manifestou favoravelmente ao prosseguimento da queixa-crime, entendendo que, nesta fase inicial, não há impedimento processual para o recebimento da ação.

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