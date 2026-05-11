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Pesquisa mostra que Brasil é visto como bonito, mas inseguro no exterior

Estrangeiros relacionam o país à alegria, futebol e natureza, mas também à criminalidade

11 maio 2026 - 12h55Vinicius Costa
Brasil é bonito, mas perigoso, segundo estrangeirosBrasil é bonito, mas perigoso, segundo estrangeiros   (Marcos de Paula/Prefeitura do Rio de Janeiro)

Pesquisa inédita sobre a imagem do Brasil no exterior aponta que o país continua sendo associado à beleza natural e à alegria do povo, mas ainda enfrenta percepção negativa ligada à violência e à insegurança. O levantamento, feito pela Marca Brasil, através da consultoria OnStrategy, ouviu estrangeiros de diferentes nacionalidades para identificar como o Brasil é visto fora do país.

Segundo o estudo, atributos como turismo, diversidade cultural, futebol e hospitalidade seguem entre os principais elementos relacionados ao Brasil. Ao mesmo tempo, problemas ligados à criminalidade, corrupção e instabilidade social aparecem entre as percepções negativas mais recorrentes.

Conforme a CNN Brasil, a pesquisa também mostra que o Brasil mantém forte potencial de influência internacional por meio da cultura e do meio ambiente, especialmente pela visibilidade da Amazônia e de destinos turísticos conhecidos mundialmente.

Os dados revelam ainda que a imagem do país varia conforme a região e o nível de contato dos entrevistados com brasileiros ou com notícias internacionais. Em alguns casos, a percepção melhora entre pessoas que já visitaram o país.

O levantamento foi apresentado como um indicativo de como o Brasil é percebido globalmente e de quais fatores ainda impactam sua reputação internacional

Como o Brasil é visto

  • Nota sobre a percepção interna da "imagem e reputação do Brasil": 6,9
  • Nota sobre a percepção externa da "imagem e reputação do Brasil": 6,3
  • Nota sobre a percepção interna em "admiração e confiança": 5,8
  • Nota sobre a percepção externa em "admiração e confiança": 6,2
  • Nota sobre a percepção interna em Segurança Pública: 5,4
  • Nota sobre a percepção externa em Segurança Pública: 4,4
  • Nota sobre a percepção interna em "ambiente político, econômico e social": 5,3
  • Nota sobre a percepção externa em "ambiente político, econômico e social": 5,2
  • Nota sobre a percepção interna em "governo e liderança.": 5,4
  • Nota sobre a percepção externa em "governo e liderança.": 5,3

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