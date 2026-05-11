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Idoso que cometeu estupro e aliciava crianças é preso em Aquidauana

Contra ele, havia um mandado de prisão referente a pena de 9 anos a serem cumpridos

11 maio 2026 - 12h11Vinicius Costa
Condenado foi preso durante operação Caminhos SegurosCondenado foi preso durante operação Caminhos Seguros   (Divulgação/PCMS)

Idoso, de 85 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 11, durante a ação da Operação Caminhos Seguros, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Contra ele, havia um mandado de prisão referente a pena de 9 anos a serem cumpridos.

Ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de crianças para fins sexuais, todos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.

Segundo a Polícia Civil, o autor foi localizado no bairro Alto. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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