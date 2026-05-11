Homem é preso após simular furto de caminhonete para aplicar golpe do seguro em MS

Homem, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil, neste domingo, dia 10, suspeito de simular o furto da própria caminhonete em São Gabriel do Oeste para aplicar um golpe contra a seguradora. O caso começou a ser investigado após o proprietário registrar o suposto desaparecimento de uma Ford Ranger estacionada em frente à casa onde mora.

Durante as diligências, investigadores encontraram contradições no depoimento do suspeito e analisaram imagens de câmeras de segurança da região. Os vídeos mostram o momento em que o homem estaciona o veículo, retira objetos do interior da caminhonete e, em seguida, dois homens deixam o local com o automóvel sem sinais de arrombamento.

A caminhonete foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, na região de Corumbá. Dois homens, de 24 e 23 anos, estavam no veículo e foram abordados durante fiscalização. Segundo a polícia, os suspeitos estavam com a chave reserva da caminhonete.

Um dos ocupantes relatou aos policiais que havia sido contratado para levar o veículo até a fronteira e afirmou que o proprietário tinha conhecimento da ação. Conforme a investigação, o registro falso de furto seria usado para acionar o seguro da caminhonete.

Diante das evidências, o proprietário confessou ter planejado a fraude. Ele foi preso em flagrante por denunciação caluniosa e tentativa de estelionato. Os demais envolvidos também foram encaminhados à delegacia.

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