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Homem é preso após simular furto de caminhonete para aplicar golpe do seguro em MS

Caminhonete foi localizada pela PRF em Corumbá com dois homens que disseram ter sido contratados pelo proprietário

11 maio 2026 - 10h22Vinicius Costa
Sede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do OesteSede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil, neste domingo, dia 10, suspeito de simular o furto da própria caminhonete em São Gabriel do Oeste para aplicar um golpe contra a seguradora. O caso começou a ser investigado após o proprietário registrar o suposto desaparecimento de uma Ford Ranger estacionada em frente à casa onde mora.

Durante as diligências, investigadores encontraram contradições no depoimento do suspeito e analisaram imagens de câmeras de segurança da região. Os vídeos mostram o momento em que o homem estaciona o veículo, retira objetos do interior da caminhonete e, em seguida, dois homens deixam o local com o automóvel sem sinais de arrombamento.

A caminhonete foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, na região de Corumbá. Dois homens, de 24 e 23 anos, estavam no veículo e foram abordados durante fiscalização. Segundo a polícia, os suspeitos estavam com a chave reserva da caminhonete.

Um dos ocupantes relatou aos policiais que havia sido contratado para levar o veículo até a fronteira e afirmou que o proprietário tinha conhecimento da ação. Conforme a investigação, o registro falso de furto seria usado para acionar o seguro da caminhonete.

Diante das evidências, o proprietário confessou ter planejado a fraude. Ele foi preso em flagrante por denunciação caluniosa e tentativa de estelionato. Os demais envolvidos também foram encaminhados à delegacia.

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