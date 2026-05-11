Alface registra maior queda de preço na Ceasa/MS nesta semana

A queda nos preços de hortifrútis marcou o levantamento semanal da Ceasa/MS referente ao período de 4 a 9 de maio. Entre os produtos que mais ficaram baratos estão alface crespa, chuchu, tangerina Ponkan, manga Palmer e melancia, influenciados principalmente pelo aumento da oferta e pela redução no consumo em algumas regiões do país.

A maior redução da semana foi registrada pela alface crespa, que caiu 12,61%, passando de R$ 45 para R$ 40 a caixa de 7 quilos. Segundo a Ceasa/MS, o recuo ocorreu após melhora das condições climáticas no cinturão verde paulista, aumentando a produtividade e a oferta do produto. Ao mesmo tempo, a demanda ficou abaixo do esperado, impactada pelo feriado do Dia do Trabalho e mudanças no comportamento do consumidor próximas ao Dia das Mães.

O chuchu também apresentou queda expressiva, de 10%, saindo de R$ 55 para R$ 50 a caixa. A redução é atribuída à melhora do clima no Espírito Santo, que acelerou as colheitas e ampliou a entrada do produto no mercado atacadista.

Já a tangerina Ponkan ficou 9,09% mais barata, passando de R$ 60 para R$ 55 a caixa de 18 a 20 quilos. A queda acompanha o avanço da safra e o aumento da oferta nacional, principalmente em São Paulo, principal produtor da fruta.

A manga Palmer teve redução de 7,11%, passando de R$ 75 para R$ 70. Conforme a Ceasa/MS, a variedade enfrenta dificuldade de comercialização devido a problemas de qualidade, como a incidência de antracnose, doença que afeta a aparência e conservação da fruta.

A melancia também registrou recuo, com queda de 4,55%, passando de R$ 2,30 para R$ 2,20 o quilo. Mesmo com oferta mais restrita, a diminuição do consumo provocada pelas temperaturas mais amenas contribuiu para pressionar os preços para baixo.

Entre os produtos que tiveram aumento, o destaque foi o pepino comum, com alta de 22,25%, passando de R$ 70 para R$ 90 a caixa de 23 quilos. A elevação foi causada pelas chuvas excessivas no Espírito Santo, que prejudicaram lavouras e reduziram a oferta. Também subiram os preços da berinjela (14,24%), pimentão verde (9,16%), cenoura (7,14%) e tomate saladete (6,67%).



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