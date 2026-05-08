Dia das Mães: itens para churrasco possuem variação de até 242% na Capital

Consumidores que pretendem comemorar o Dia das Mães com churrasco em Campo Grande podem encontrar diferenças de preços que ultrapassam 240% entre os produtos vendidos nos supermercados da Capital. O levantamento foi divulgado pelo Procon de Mato Grosso do Sul após pesquisa realizada em 13 estabelecimentos comerciais.

Ao todo, foram analisados os preços de 183 itens entre carnes, carvão e acompanhamentos tradicionalmente utilizados em churrascos. Entre os produtos com maior variação está o maço de cheiro-verde, com diferença de 242,29% entre os locais pesquisados.

Também apresentaram forte oscilação o quilo do coração de frango, com variação de 184,11%, além do tomate (138,48%), picanha (133,21%) e linguiça toscana (115,17%).

Segundo o levantamento, o preço médio da picanha ficou em R$ 91,69. Já o carvão vegetal mais encontrado nos estabelecimentos teve valor médio de R$ 39,19, com diferença de 37,25% entre os pontos de venda.

Veja a lista completa dos preços dos itens em cada estabelecimento, clicando aqui.

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