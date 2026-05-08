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IFMS abre 260 vagas para cursos técnicos em Amambai e Paranaíba

Seleções incluem cursos integrados ao ensino médio, EJA e técnico subsequente

08 maio 2026 - 13h11Vinicius Costa
IFMSIFMS   (Reprodução)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processos seletivos para cursos técnicos presenciais inéditos nos municípios de Amambai e Paranaíba. Ao todo, estão sendo ofertadas 260 vagas em diferentes modalidades, com início das aulas previsto para julho.

Entre as opções disponíveis estão cursos técnicos integrados ao ensino médio, voltados para estudantes que concluíram o 9º ano do ensino fundamental. Nessa modalidade, são oferecidas 150 vagas nos cursos de Agropecuária e Informática, sendo 80 em Amambai e 70 em Paranaíba, todos no período matutino.

O IFMS também abriu 35 vagas para o curso técnico em Administração na modalidade EJA EPT, destinada a pessoas com mais de 18 anos que desejam concluir o ensino médio junto da formação técnica. As aulas serão realizadas no período noturno, em Paranaíba, e a seleção ocorrerá por sorteio eletrônico.

Já para quem já concluiu o ensino médio, o instituto oferece cursos técnicos subsequentes com duração de um ano e meio. São 40 vagas para o curso técnico em Agricultura, em Amambai, e 35 vagas para Agropecuária, em Paranaíba. Ambos serão ofertados no período noturno e terão seleção por sorteio.

As inscrições variam conforme a modalidade escolhida. No caso dos cursos integrados, os candidatos serão classificados pelas notas de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano do ensino fundamental.

São gratuitas e devem ser feitas, pela internet, entre 8 de maio e 15 de junho

Os interessados devem acessar a Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS e fazer o cadastro na plataforma, caso ainda não tenha.

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