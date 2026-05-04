Funtrab oferece 2,6 mil vagas em MS nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 2.670 vagas de emprego distribuídas em 36 municípios do estado nesta segunda-feira (4). Ao todo, são 334 ocupações diferentes, com oportunidades para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Em Campo Grande, são 242 vagas abertas, enquanto os maiores volumes estão em Inocência (389), Chapadão do Sul (336) e Dourados (234). Também há ofertas em cidades como Sidrolândia (178), Costa Rica (139), Três Lagoas (133) e Caarapó (104).

Já entre as funções com maior número de vagas, destaque para auxiliar de linha de produção (200), ajudante de obras (152) e motorista de ônibus rodoviário (140). Também aparecem com volume expressivo as ocupações de trabalhador da cultura de maçã (125), pedreiro (100) e alimentador de linha de produção (81).

Outras oportunidades incluem cargos como auxiliar de limpeza (76), operador de caixa (62), operador de processo de produção (54), servente de obras (49) e auxiliar de cozinha (46), além de funções nas áreas de logística, transporte e serviços gerais.

Os interessados devem procurar a Funtrab munidos de documento pessoal com foto e carteira de trabalho, física ou digital. Em Campo Grande, o atendimento é realizado na sede da fundação, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro.

A localidade das 35 Casas do Trabalhador no estado estão disponíveis no link.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas ao longo do dia.

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