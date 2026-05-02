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Senac abre inscrições para cursos de qualificação profissional na Capital

Unidade oferece opções em saúde, TI, beleza e desenvolvimento pessoal

02 maio 2026 - 17h32Da Redação, com assessoria
Foto: Alunos do curso Técnico em Enfermagem, na unidade Senac Ponta Porã Foto: Alunos do curso Técnico em Enfermagem, na unidade Senac Ponta Porã  

O curso técnico na área da saúde do Senac Hub Academy, em Campo Grande está com matrículas abertas, além de cerca de 60 cursos livres nas áreas da beleza, comunicação, TI, gestão e saúde, ampliando as oportunidades de qualificação profissional na Capital.

O destaque é o curso Técnico em Enfermagem do Trabalho, voltado para profissionais que já concluíram o Técnico em Enfermagem e desejam se especializar. A formação é oferecida no Senac Hub Academy, com investimento parcelado em até oito vezes de R$ 249,87 ou R$ 1.998,96 à vista. Para ingressar, é necessário ter no mínimo 18 anos e apresentar documentação básica, como RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento.

Além da formação técnica, a unidade disponibiliza uma ampla grade de cursos livres que atendem diferentes perfis e demandas do mercado. Na área de tecnologia, há opções que vão desde Excel e Power BI até desenvolvimento web, programação com React e cursos voltados ao uso de inteligência artificial em negócios e vendas. Já no segmento de comunicação e marketing, o portfólio inclui capacitações em redes sociais, tráfego pago, SEO, TikTok e produção de conteúdo digital.

A gastronomia também tem forte presença, com cursos que vão de preparações básicas a especializações como culinária internacional, confeitaria, churrasco, risotos e harmonização de bebidas. No setor de beleza, há formações como cabeleireiro, maquiador, extensão de cílios e design de sobrancelhas, além de cursos voltados à gestão, turismo e desenvolvimento pessoal, como oratória, inteligência emocional e estratégias de vendas.

As matrículas podem ser feitas diretamente na unidade ou pelos canais oficiais da instituição como o  ms.senac.br/escolas/campo-grande/hub-academy.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

 

 

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