Mais de 2,8 mil vagas de emprego estão abertas em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 2.877 vagas de emprego nesta segunda-feira (27), distribuídas em 35 municípios do Estado. As oportunidades contemplam 369 funções diferentes e atendem desde quem busca o primeiro emprego até trabalhadores com experiência.

Em Campo Grande, são 263 vagas disponíveis, com destaque para funções operacionais e de serviços. Entre as profissões com maior número de oportunidades estão auxiliar de linha de produção, com 314 vagas em todo o Estado, ajudante de obras (158) e motorista de ônibus rodoviário (140). Também aparecem com volume significativo cargos como operador de processo de produção, pedreiro, alimentador de linha de produção e auxiliar de limpeza.

No interior, Chapadão do Sul lidera a oferta, com 361 vagas, seguido por Inocência (310) e Dourados (250). Sidrolândia, Iguatemi e Costa Rica também concentram boas quantidades de oportunidades, reforçando a distribuição regional das vagas.

Há ainda chances para áreas administrativas e técnicas, como auxiliar administrativo, operador de caixa e motorista de caminhão, além de funções mais específicas, como mecânico de máquina agrícola e trabalhador da avicultura.

Os interessados podem comparecer na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 ou Casa do Trabalhador de qualquer cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

O atendimento também é feito na Rede Fácil em Campo Grande das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) - das 8h às 17h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também