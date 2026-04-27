Três morrem em confronto com a PM em possível acerto entre facções em Costa Rica

Saiba Mais Interior Dupla encapuzada invade residência e mata jovem a tiros em Costa Rica

Um possível acerto de contas entre facções criminosas pode ter motivado uma sequência de violência registrada em Costa Rica, que terminou com três suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar na noite de domingo (26).

Segundo a polícia, o grupo estaria se preparando para uma ação criminosa, a suspeita é de que o trio iria vingar a morte de Eldison Filho, 24 anos, conhecido como “Sombra” , executado na noite anterior, no bairro Jardim Eldorado. A Polícia Civil aponta que o crime pode estar ligado à disputa entre organizações criminosas rivais.

Já na noite de ontem, a Polícia Militar recebeu informações de que três indivíduos estariam escondidos em uma funilaria, no bairro Polo Industrial, armados e possivelmente planejando um ataque. Conforme a versão oficial, os policiais foram até o local e, durante a tentativa de abordagem, teriam sido recebidos com agressividade pelos suspeitos, que estavam com armas de fogo e um facão. Diante da situação, houve confronto.

Dois homens morreram no local. O terceiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos dois revólveres, um facão, porções de droga do tipo skunk e celulares.

Os mortos foram identificados pela polícia como C.N.F., 38 anos, conhecido como “Evolução”, com mais de 20 passagens, sendo crimes de Tráfico de drogas, homicídio na forma tentada, lesão corporal dolosa, entre outros, estando em regime semiaberto.

L.C.R.J., 25 anos com os vulgos “Terrorista” e “Loirinho”, com mais de 75 ocorrências por motim, incêndio em presídio, dano, furto, tráfico de drogas, lesão corporal em âmbito de violência doméstica, e outros.

Já V.K.N.R., 25 anos, chamado de “Vitinho” tinha mais de 10 ocorrências, sendo crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, ameaça, resistência.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram nos locais, e o caso segue em investigação diante da crescente disputa de organizações criminosas em municípios do interior do Mato Grosso do Sul.



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