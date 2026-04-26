VÍDEO: Ladrão vira 'X9', entrega receptador e os dois acabam presos em Campo Grande

Ação da Força Tática da 11ª CIPM resultou na prisão de dois suspeitos neste domingo (26), na região do bairro Vila Nasser, em Campo Grande, após diligências ininterruptas iniciadas no sábado (25) em decorrência de furto.

Conforme a ocorrência, o caso ganhou repercussão após moradores compartilharem vídeos que mostravam o momento em que um suspeito, conhecido como “Soldado”, teria furtado diversos objetos, entre eles uma máquina roçadeira, uma lavadora de alta pressão, mochila, roupas e outros pertences, incluindo uma camisa amarela da Seleção Brasileira.

Com base nas imagens e nas informações levantadas, policiais militares intensificaram as buscas e localizaram o suspeito dormindo em uma construção abandonada na rua Diamantina, quase esquina com a rua Marluce, na região da Vila Nasser.

Durante a abordagem, o suspeito teria admitido a autoria do furto qualificado e indicado que parte dos objetos ainda estava sob sua posse. Os militares recuperaram diversos pertences da vítima.

Sobre a lavadora de alta pressão, o suspeito informou aos policiais que havia vendido o equipamento por R$ 10 para outro homem. Diante da informação, a equipe foi até o endereço onde localizou o segundo suspeito. Questionado, ele admitiu ter comprado o objeto e acabou detido por receptação.

Já em relação à máquina roçadeira, o suspeito de furto relatou que moradores da região o reconheceram por meio das imagens divulgadas e recuperaram o equipamento anteriormente.

Durante checagem no sistema policial, os militares também constataram que o suspeito conhecido como “Soldado” constava como evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde o caso foi apresentado à Polícia Civil para os procedimentos legais.

Vídeo mostra o suspeito após o crime:

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