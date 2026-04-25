Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande

Jhonny Oliveira, de aproximadamente 40 anos, morreu na madrugada deste sábado, dia 25, em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros no cruzamento entre a rua Sunko Yonamine e a Avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Morada Verde, região norte de Campo Grande.

A vítima estava seguindo para a casa da mãe no momento em que houve o acidente. O homem em questão, morador do Jardim Colúmbia, deixa uma filha de 6 anos.

Segundo informações compartilhadas pelo site Nova Lima News, Jhonny estava em um Chevrolet Celta trafegando pela rua Sunko Yonamine, quando um condutor em uma Volkswagen Saveiro, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com o veículo da vítima.

Com o impacto, os dois veículos ficaram completamente destruídos. O relato de testemunhas, conforme o site, apontam que Jhonny chegou a sair do veículo, mas logo perdeu a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou cerca de uma hora tentando reanimar a vítima, contudo, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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