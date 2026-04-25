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Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande

Suspeita é que condutor envolvido tenha forçado uma ultrapassagem e colidido contra o carro da vítima

25 abril 2026 - 09h31Vinicius Costa
Veículos ficaram com a frente destruídaVeículos ficaram com a frente destruída   (Gildo de Souza/Nova Lima News)

Jhonny Oliveira, de aproximadamente 40 anos, morreu na madrugada deste sábado, dia 25, em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros no cruzamento entre a rua Sunko Yonamine e a Avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Morada Verde, região norte de Campo Grande.

A vítima estava seguindo para a casa da mãe no momento em que houve o acidente. O homem em questão, morador do Jardim Colúmbia, deixa uma filha de 6 anos.

Segundo informações compartilhadas pelo site Nova Lima News, Jhonny estava em um Chevrolet Celta trafegando pela rua Sunko Yonamine, quando um condutor em uma Volkswagen Saveiro, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com o veículo da vítima.

Com o impacto, os dois veículos ficaram completamente destruídos. O relato de testemunhas, conforme o site, apontam que Jhonny chegou a sair do veículo, mas logo perdeu a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou cerca de uma hora tentando reanimar a vítima, contudo, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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