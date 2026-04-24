Foragido da Justiça é preso na Bolívia e entregue à PF em Corumbá

Um foragido da Justiça brasileira foi preso após ação de cooperação internacional que envolveu a Polícia Federal e autoridades bolivianas. A captura ocorreu fora do país e terminou com a entrega do investigado em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, dia 24.
O homem foi localizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais e é apontado como integrante de organização criminosa.
Contra ele, existia mandado de prisão pelos crimes de receptação, roubo e roubo qualificado.
Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Suspeito de descumprir medida protetiva é preso em Nova Andradina
Polícia
Corpo encontrado no rio Aquidauana era de morador de Anastácio
Polícia
Foragido por roubo é descoberto ao usar identidade falsa em UPA de Campo Grande
Polícia
Polícia identifica autores de tentativa de homicídio e prende um deles em MS
Polícia
Mulher morre em acidente entre bicicleta elétrica e carro em São Gabriel do Oeste
Polícia
Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente com carro em Ivinhema
Polícia
Policial fora de serviço presencia assalto e dois criminosos são baleados
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais
Polícia
Polícia prende suspeitos de série de furtos de caminhonetes na Capital
Polícia