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Foragido da Justiça é preso na Bolívia e entregue à PF em Corumbá

Suspeito é apontado como integrante de organização criminosa

24 abril 2026 - 16h22Vinicius Costa
Polícia Federal esteve nas ruas em mais uma açãoPolícia Federal esteve nas ruas em mais uma ação   (Divulgação/PF)

Um foragido da Justiça brasileira foi preso após ação de cooperação internacional que envolveu a Polícia Federal e autoridades bolivianas. A captura ocorreu fora do país e terminou com a entrega do investigado em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, dia 24.

O homem foi localizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais e é apontado como integrante de organização criminosa.

Contra ele, existia mandado de prisão pelos crimes de receptação, roubo e roubo qualificado.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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