Corpo encontrado no rio Aquidauana era de morador de Anastácio

O corpo encontrado no Rio Aquidauana, em Anastácio, foi identificado como sendo de um idoso de 76 anos, morador da cidade interiorana. A confirmação ocorreu após trabalhos de identificação realizados pelas autoridades.

A vítima foi reconhecida como Mauro Colino, conhecido na região como “Mauro Montanha”. Segundo as informações iniciais, a causa da morte foi apontada como afogamento.

O corpo havia sido localizado por pescadores na manhã de quinta-feira (23), boiando nas águas do rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, que estava presa em galhos próximos à margem.

Após a retirada, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais, incluindo perícia, que auxiliou na identificação. O caso gerou comoção na região, já que o idoso era conhecido pela comunidade local.

As circunstâncias do afogamento ainda são apuradas pelas autoridades, que devem investigar como ocorreu a morte.

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