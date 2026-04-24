Circuito Cidade Morena leva corrida às Moreninhas e oferece premiação de quase R$ 35 mil

A segunda etapa do Circuito de Corrida Cidade Morena será realizada no dia 10 de maio, em Campo Grande, com percurso na região das Moreninhas, na zona sul da Capital. A proposta é descentralizar o trajeto tradicional e levar os atletas a novos cenários da cidade.

O evento conta com premiação total de cerca de R$ 35 mil, sendo R$ 24 mil em dinheiro e mais R$ 9,6 mil em inscrições para a próxima etapa, destinadas aos vencedores por categoria de faixa etária.

O circuito é dividido em quatro etapas ao longo do ano e busca unir esporte, saúde e lazer, atraindo tanto atletas profissionais quanto amadores. A competição também soma pontos para rankings e outras provas do calendário esportivo.

A etapa contempla provas de 21,1 km (meia maratona), 10 km e 5 km, além de revezamentos e caminhada de 5 km. Também haverá categorias por faixa etária e provas masculina e feminina.

Além da competição, o evento terá estrutura com food trucks, espaço kids e ações de parceiros, reforçando o caráter de convivência e bem-estar.

Ao final das quatro etapas, os atletas mais bem pontuados nas categorias gerais masculino e feminino terão viagem garantida para disputar a Corrida de São Silvestre, em São Paulo.

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de maio pelo site oficial do evento.

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