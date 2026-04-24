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Cultura

Sesc Teatro Prosa celebra Dia Internacional da Dança com três espetáculos gratuitos na Capital

Programação entre 29 de abril e 2 de maio reúne dança contemporânea e espetáculo infantil com entrada gratuita e classificação livre

24 abril 2026 - 19h10Taynara Menezes

O Sesc Teatro Prosa realiza uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Dança, com apresentações gratuitas entre os dias 29 de abril e 2 de maio, em Campo Grande. A iniciativa reúne três espetáculos que transitam entre a dança contemporânea e manifestações da cultura popular.

A programação começa no dia 29/04, às 19h, com o grupo Ateliê do Gesto (GO) e o espetáculo “Dança Boba”, construído a partir de improvisações que exploram memórias, emoções e estados corporais dos intérpretes.

No dia 30/04, também às 19h, será apresentado “O Crivo”, inspirado na obra Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, acompanhando a trajetória de dois personagens em encontros e transformações.

Encerrando a agenda, no dia 02/05, às 16h, o grupo Renda que Roda apresenta o espetáculo infantil “Kalivôno”, que aproxima o público das culturas populares brasileiras, com referências indígenas, afro-brasileiras e quilombolas.

Todas as atrações são gratuitas, com classificação livre, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

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