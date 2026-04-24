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Cultura

Teatro, música, cinema e gastronomia movimentam Campo Grande no fim de semana

Programação reúne atrações gratuitas e pagas com opções para todos os públicos entre sexta e domingo

24 abril 2026 - 15h20Taynara Menezes
Tem teatro no Sesc ProsaTem teatro no Sesc Prosa   (Foto: Divulgação )

Campo Grande terá dias agitados com uma agenda cultural diversificada, reunindo eventos em diferentes pontos da cidade. Ao longo do fim de semana, moradores e visitantes poderão aproveitar espetáculos teatrais, sessões de cinema, festas, shows e experiências gastronômicas. Confira: 

SEXTA-FEIRA


Espetáculo “Seco” – Os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, do grupo Fulano di Tal, levam ao palco uma narrativa intensa sobre sentimentos humanos, explorando amor, ódio e conflitos emocionais.
Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

Rock Clássico – As bandas Dose Amarga e Kefla comandam a noite com repertório voltado ao rock tradicional, ideal para quem aprecia o estilo em sua essência.
Hora: 22h
Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115
Entrada: gratuita até 20h

Exibição “Não Lugar” – A Casa da Cultura recebe uma sessão especial do filme, que aborda temas como identidade, pertencimento e território. Após a exibição, haverá roda de conversa com mulheres e apresentação musical intimista.
Hora: 18h30
Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena
Entrada: gratuita

Ana Paula Summer Hits – Edição de Campeã – O Vexame Bar promove uma noite festiva com clima de celebração, ao som de electrohits comandados pelo DJ Joaquim.
Hora: 21h
Local: Vexame Bar – Rua Calógeras, 3100
Entrada: gratuita até 23h

Flash Back do Blues - Pra quem ama os clássicos que marcaram época, pode sextar no Blues, a noite promete ser nostálgica com Controll A e Patty Araújo. 
Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: R$ 30

SÁBADO

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” – A companhia Os Melhores do Mundo apresenta um show inédito inspirado na paixão nacional pelo futebol, com o humor característico do grupo.
Hora: 21h30
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50

Show de Flauta e Violoncelo com Duo Renato & Angelique – O duo apresenta um recital de música erudita celebrando décadas de trajetória, em sua primeira apresentação na Capital.
Hora: 19h
Local: Estação Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177
Entrada: R$ 60 (unitário) | R$ 100 (duplo)

System Of a Down Cover Brasil – Fãs de metal poderão curtir clássicos da banda System of a Down em um tributo ao vivo com muita energia.
Hora: 19h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 35 

Só as Melhores do Blues - Clássicos que todo mundo canta junto:Paramore + Linkin Park + The Killers + Evanescence + Coldplay + Green Day + Kings of Leon + RHCP + Nirvana + Blink-182 + e muito mais.  Uma sequência de hinos que marcaram gerações, ao vivo no palco do Blues;
Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: Sympla

Espetáculo Infantil “A Ursinha Pelúcia” – Voltado ao público infantil, o Grupo Casa apresenta uma história sensível sobre amizade e descobertas, acompanhando a jornada da ursinha em busca de seu lar.
Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

DOMINGO 

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” - A consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que estrelou o famoso espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, traz para Campo Grande um novo show inspirado na maior paixão do brasileiro: o futebol.
Hora: 18h
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50

4ª Nossa Feijuca – Ed. Especial Dia de Jorge - Roda de samba com muito pagode, feijoada (tradicional e opção vegana), além de cerveja gelada.
Hora: 12h às 19h
Local: Casa Verde – R. General Bertoldo Kingler, 295
Entrada: R$ 50 lote tradicional / R$ 20 sem feijoada.

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