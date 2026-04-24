Teatro, música, cinema e gastronomia movimentam Campo Grande no fim de semana

Campo Grande terá dias agitados com uma agenda cultural diversificada, reunindo eventos em diferentes pontos da cidade. Ao longo do fim de semana, moradores e visitantes poderão aproveitar espetáculos teatrais, sessões de cinema, festas, shows e experiências gastronômicas. Confira:

SEXTA-FEIRA



Espetáculo “Seco” – Os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, do grupo Fulano di Tal, levam ao palco uma narrativa intensa sobre sentimentos humanos, explorando amor, ódio e conflitos emocionais.

Hora: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita

Rock Clássico – As bandas Dose Amarga e Kefla comandam a noite com repertório voltado ao rock tradicional, ideal para quem aprecia o estilo em sua essência.

Hora: 22h

Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115

Entrada: gratuita até 20h

Exibição “Não Lugar” – A Casa da Cultura recebe uma sessão especial do filme, que aborda temas como identidade, pertencimento e território. Após a exibição, haverá roda de conversa com mulheres e apresentação musical intimista.

Hora: 18h30

Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena

Entrada: gratuita

Ana Paula Summer Hits – Edição de Campeã – O Vexame Bar promove uma noite festiva com clima de celebração, ao som de electrohits comandados pelo DJ Joaquim.

Hora: 21h

Local: Vexame Bar – Rua Calógeras, 3100

Entrada: gratuita até 23h

Flash Back do Blues - Pra quem ama os clássicos que marcaram época, pode sextar no Blues, a noite promete ser nostálgica com Controll A e Patty Araújo.

Hora: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: R$ 30

SÁBADO

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” – A companhia Os Melhores do Mundo apresenta um show inédito inspirado na paixão nacional pelo futebol, com o humor característico do grupo.

Hora: 21h30

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

Entrada: a partir de R$ 50

Show de Flauta e Violoncelo com Duo Renato & Angelique – O duo apresenta um recital de música erudita celebrando décadas de trajetória, em sua primeira apresentação na Capital.

Hora: 19h

Local: Estação Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: R$ 60 (unitário) | R$ 100 (duplo)

System Of a Down Cover Brasil – Fãs de metal poderão curtir clássicos da banda System of a Down em um tributo ao vivo com muita energia.

Hora: 19h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 35

Só as Melhores do Blues - Clássicos que todo mundo canta junto:Paramore + Linkin Park + The Killers + Evanescence + Coldplay + Green Day + Kings of Leon + RHCP + Nirvana + Blink-182 + e muito mais. Uma sequência de hinos que marcaram gerações, ao vivo no palco do Blues;

Hora: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: Sympla

Espetáculo Infantil “A Ursinha Pelúcia” – Voltado ao público infantil, o Grupo Casa apresenta uma história sensível sobre amizade e descobertas, acompanhando a jornada da ursinha em busca de seu lar.

Hora: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita

DOMINGO

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” - A consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que estrelou o famoso espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, traz para Campo Grande um novo show inspirado na maior paixão do brasileiro: o futebol.

Hora: 18h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

Entrada: a partir de R$ 50

4ª Nossa Feijuca – Ed. Especial Dia de Jorge - Roda de samba com muito pagode, feijoada (tradicional e opção vegana), além de cerveja gelada.

Hora: 12h às 19h

Local: Casa Verde – R. General Bertoldo Kingler, 295

Entrada: R$ 50 lote tradicional / R$ 20 sem feijoada.

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