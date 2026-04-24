Teatro, música, cinema e gastronomia movimentam Campo Grande no fim de semana

Campo Grande terá dias agitados com uma agenda cultural diversificada, reunindo eventos em diferentes pontos da cidade. Ao longo do fim de semana, moradores e visitantes poderão aproveitar espetáculos teatrais, sessões de cinema, festas, shows e experiências gastronômicas. Confira:
SEXTA-FEIRA
Espetáculo “Seco” – Os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, do grupo Fulano di Tal, levam ao palco uma narrativa intensa sobre sentimentos humanos, explorando amor, ódio e conflitos emocionais.
Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita
Rock Clássico – As bandas Dose Amarga e Kefla comandam a noite com repertório voltado ao rock tradicional, ideal para quem aprecia o estilo em sua essência.
Hora: 22h
Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115
Entrada: gratuita até 20h
Exibição “Não Lugar” – A Casa da Cultura recebe uma sessão especial do filme, que aborda temas como identidade, pertencimento e território. Após a exibição, haverá roda de conversa com mulheres e apresentação musical intimista.
Hora: 18h30
Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena
Entrada: gratuita
Ana Paula Summer Hits – Edição de Campeã – O Vexame Bar promove uma noite festiva com clima de celebração, ao som de electrohits comandados pelo DJ Joaquim.
Hora: 21h
Local: Vexame Bar – Rua Calógeras, 3100
Entrada: gratuita até 23h
Flash Back do Blues - Pra quem ama os clássicos que marcaram época, pode sextar no Blues, a noite promete ser nostálgica com Controll A e Patty Araújo.
Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: R$ 30
SÁBADO
Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” – A companhia Os Melhores do Mundo apresenta um show inédito inspirado na paixão nacional pelo futebol, com o humor característico do grupo.
Hora: 21h30
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50
Show de Flauta e Violoncelo com Duo Renato & Angelique – O duo apresenta um recital de música erudita celebrando décadas de trajetória, em sua primeira apresentação na Capital.
Hora: 19h
Local: Estação Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177
Entrada: R$ 60 (unitário) | R$ 100 (duplo)
System Of a Down Cover Brasil – Fãs de metal poderão curtir clássicos da banda System of a Down em um tributo ao vivo com muita energia.
Hora: 19h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 35
Só as Melhores do Blues - Clássicos que todo mundo canta junto:Paramore + Linkin Park + The Killers + Evanescence + Coldplay + Green Day + Kings of Leon + RHCP + Nirvana + Blink-182 + e muito mais. Uma sequência de hinos que marcaram gerações, ao vivo no palco do Blues;
Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: Sympla
Espetáculo Infantil “A Ursinha Pelúcia” – Voltado ao público infantil, o Grupo Casa apresenta uma história sensível sobre amizade e descobertas, acompanhando a jornada da ursinha em busca de seu lar.
Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita
DOMINGO
Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” - A consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que estrelou o famoso espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, traz para Campo Grande um novo show inspirado na maior paixão do brasileiro: o futebol.
Hora: 18h
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50
4ª Nossa Feijuca – Ed. Especial Dia de Jorge - Roda de samba com muito pagode, feijoada (tradicional e opção vegana), além de cerveja gelada.
Hora: 12h às 19h
Local: Casa Verde – R. General Bertoldo Kingler, 295
Entrada: R$ 50 lote tradicional / R$ 20 sem feijoada.