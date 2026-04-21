Supermercados, shoppings e Bioparque abrem neste feriado na Capital

Nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, Campo Grande tem parte dos serviços de comércio e lazer funcionando, com destaque para supermercados, shoppings e o Bioparque Pantanal, que permanecem abertos ao público.

Supermercados e hipermercados: funcionamento normal durante todo o dia.

Shoppings: operação em horário especial, das 10h às 22h no Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza.

Bioparque Pantanal: visitação normal, das 8h às 14h30, com entrada mediante agendamento pelo site oficial.

Comércio: lojas abertas das 9h às 18h, conforme convenção da categoria

Lotéricas: funcionamento facultativo, definido por cada unidade, sem sorteios no feriado

Bancos: não há atendimento ao público

Correios: agências fechadas nesta terça-feira

Detran: sem atendimento ao público

Saúde: mantém apenas regime de plantão, com hospitais, UPAs e CRSs 24h em funcionamento; Casa da Saúde fechada

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também