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Supermercados, shoppings e Bioparque abrem neste feriado na Capital

Mesmo com o feriado de Tiradentes, serviços de comércio e lazer funcionam normalmente ou em horário especial nesta terça-feira em Campo Grande

21 abril 2026 - 08h08Taynara Menezes
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo GrandeBioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande   (Foto: Bruno Rezende)

Nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, Campo Grande tem parte dos serviços de comércio e lazer funcionando, com destaque para supermercados, shoppings e o Bioparque Pantanal, que permanecem abertos ao público.

Supermercados e hipermercados: funcionamento normal durante todo o dia.

Shoppings: operação em horário especial, das 10h às 22h no Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza.

Bioparque Pantanal: visitação normal, das 8h às 14h30, com entrada mediante agendamento pelo site oficial.

Comércio: lojas abertas das 9h às 18h, conforme convenção da categoria

Lotéricas: funcionamento facultativo, definido por cada unidade, sem sorteios no feriado

Bancos: não há atendimento ao público

Correios: agências fechadas nesta terça-feira

Detran: sem atendimento ao público

Saúde: mantém apenas regime de plantão, com hospitais, UPAs e CRSs 24h em funcionamento; Casa da Saúde fechada

 

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