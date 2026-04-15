Festival Cerrado Alternativo reúne artistas mulheres em Campo Grande

A 8ª edição do Festival Cerrado Alternativo será realizada no dia 17 de abril, a partir das 21h, no Buteco do Miau, em Campo Grande. A programação reúne artistas da música autoral sul-mato-grossense, com foco em apresentações femininas.
Sob o tema “Cerrado das Minas”, o evento terá shows de Gio Resquin (Brasiguaia), SoulRa, Becky Bee e Leca Harper & A Cozinha Cabeluda.
Os ingressos custam R$ 20 e a renda será dividida entre as atrações.
Idealizado por Fabio Silva e com produção de Karla Velasco, o festival busca dar espaço à produção independente local. “O Cerrado Alternativo nasce com o propósito de fortalecer a cena autoral e criar pontes entre artistas e público, valorizando quem produz arte aqui”, afirma Fabio.
Gio Resquin se apresenta com o projeto Brasiguaia, acompanhada da DJ Gaiezza, com repertório que mistura reggaeton, pop latino e ritmos paraguaios.
Becky Bee leva ao palco o rap com influências variadas, ao lado da DJ Najja. O trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda apresenta rock autoral, com Leca Harper, Gui Napa (bateria) e Gabriel Silva (baixo e backing vocal).
SoulRa, de Dourados, sobe ao palco com rap, afrobeat e música urbana experimental, acompanhada da DJ Ella.
O evento também terá praça de alimentação com food truck do Atelier Massas Capivara + Tudo Esfiha, com opções tradicionais e veganas. Haverá ainda estande da Rafiusk Livraria Sebo Itinerante, com livros de literatura, arte, filosofia e quadrinhos.