Festival Cerrado Alternativo reúne artistas mulheres em Campo Grande

Evento aposta na música autoral e reúne diferentes estilos em uma única noite

15 abril 2026 - 13h24Sarah Chaves
SoulRa, de Dourados  

A 8ª edição do Festival Cerrado Alternativo será realizada no dia 17 de abril, a partir das 21h, no Buteco do Miau, em Campo Grande. A programação reúne artistas da música autoral sul-mato-grossense, com foco em apresentações femininas.

Sob o tema “Cerrado das Minas”, o evento terá shows de Gio Resquin (Brasiguaia), SoulRa, Becky Bee e Leca Harper & A Cozinha Cabeluda.

Os ingressos custam R$ 20 e a renda será dividida entre as atrações.

Idealizado por Fabio Silva e com produção de Karla Velasco, o festival busca dar espaço à produção independente local. “O Cerrado Alternativo nasce com o propósito de fortalecer a cena autoral e criar pontes entre artistas e público, valorizando quem produz arte aqui”, afirma Fabio.

Gio Resquin se apresenta com o projeto Brasiguaia, acompanhada da DJ Gaiezza, com repertório que mistura reggaeton, pop latino e ritmos paraguaios.

Becky Bee leva ao palco o rap com influências variadas, ao lado da DJ Najja. O trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda apresenta rock autoral, com Leca Harper, Gui Napa (bateria) e Gabriel Silva (baixo e backing vocal).

SoulRa, de Dourados, sobe ao palco com rap, afrobeat e música urbana experimental, acompanhada da DJ Ella.

O evento também terá praça de alimentação com food truck do Atelier Massas Capivara + Tudo Esfiha, com opções tradicionais e veganas. Haverá ainda estande da Rafiusk Livraria Sebo Itinerante, com livros de literatura, arte, filosofia e quadrinhos.

