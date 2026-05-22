Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Cultura

Hungria, stand-up e espetáculo infantil são destaques do fim de semana na Capital

Agenda também reúne shows, teatro, dança, festivais e atrações gratuitas espalhadas pela Capital

22 maio 2026 - 15h27Taynara Menezes
Hungria se apresenta nesta sexta-feira Hungria se apresenta nesta sexta-feira   (Foto: Reprodução)

O fim de semana em Campo Grande será marcado por uma programação cultural diversificada, com grandes atrações musicais, humor e opções para toda a família. Entre os principais destaques estão o show do rapper Hungria, apresentações de stand-up comedy e um espetáculo infantil da Patrulha Canina voltado ao público familiar.

A agenda ainda inclui shows musicais, peças de teatro, festivais, dança, feiras culturais e eventos gratuitos em diferentes regiões da cidade, garantindo opções para todos os públicos ao longo dos próximos dias.

SEXTA-FEIRA

Show do Hungria - O rapper sobe ao palco em Campo Grande trazendo sucessos como “Amor e Fé” e “Lembranças”. A noite ainda conta com abertura dos DJs Magão e DJ Zim.

Hora: 20h
Local: Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 130

Balada do Louco - A turnê homenageia o rock nacional das décadas de 70 e 80 com clássicos de artistas como Cazuza e Belchior em um show comandado por Lucas Ricco e banda.

Hora: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 80

Lançamento do álbum “Afroafetos” - O cantor Silveira Soul apresenta oficialmente seu novo álbum em um show especial no Tereza Bar & Restaurante.

Hora: 19h
Local: Tereza Bar & Restaurante – Avenida Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita

Eletrohits – Festa Retrô 2000 com DJ Ross, Magic Box & Erika - Direto da Itália, os artistas que marcaram a era Summer Eletrohits comandam uma noite dedicada aos clássicos da música eletrônica, com sucessos como “If You…” e “Get Up”.

Hora: 22h
Local: Rádio Clube de Campo Grande
Entrada: a partir de R$ 60

Espetáculo de dança “Relicário de Mim” - Em apresentação solo, Frantielly Khadija conduz uma imersão sobre identidade e memória a partir das pequenas relíquias que marcam a trajetória humana.

Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita

SÁBADO 

Maurício Manieri – Classics: Tour Inesquecível - O cantor desembarca em Campo Grande com um show marcado por sucessos como “Bem Querer”, em uma apresentação repleta de nostalgia.

Hora: 20h
Local: Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 75 (meia-entrada)

Desapega CG - A 24ª edição da feira reúne centenas de expositores com moda circular, acessórios, decoração e itens para casa a preços acessíveis no Parque Ayrton Senna.

Horário: 8h30 às 16h
Local: Parque Ayrton Senna
Entrada: Gratuita

Maurício Meirelles em “Surto Coletivo” - O humorista apresenta um novo repertório, mantendo a interação com o público e o tradicional Web Bullying Show, que pode mudar os rumos da apresentação ao vivo.

Hora: 21h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 50

Espetáculo “Enquanto Houver Rezas” - Inspirada nos saberes populares e nas histórias das benzedeiras brasileiras, a peça acompanha três gerações de mulheres ligadas pela fé e pela tradição.

Hora: 18h30
Local: Museu das Culturas Dom Bosco
Entrada: Gratuita

Feira Mixturô - Com o tema “Sons da Praça”, a feira mistura música, gastronomia, artesanato e empreendedorismo criativo, além de show de Junior Rodrigues.

Hora: 17h às 23h
Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor
Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma montagem que mistura infância, palhaçaria e teatro de objetos.

Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita

Show infantil com Patrulha Canina - Inspirado no famoso desenho animado, o espetáculo acompanha Chase, Marshall, Skye e os demais personagens em uma missão especial voltada ao público infantil.

Horário: 16h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Aulão de dança - Em clima de Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês promove uma tarde especial com dança e atividades para reunir famílias e amigos.

Hora: 14h
Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

DOMINGO

Espetáculo “O Bem Amado” - O grupo Fulano di Tal apresenta sua releitura do clássico de Dias Gomes, em uma montagem que mistura humor, ironia, crítica política e elementos carnavalescos.

Hora: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada)

As Estrelas Guerreiras do K-POP – O Show - Inspirado no universo do filme Guerreiras do K-Pop, o espetáculo leva aos palcos toda a energia, coreografias e estética marcante do pop coreano.

Hora: 15h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 70

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pista de patinação é atração no shopping
Cultura
Shopping da Capital terá arena de futebol, troca de figurinhas e pista de patinação
Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
Cultura
Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
A obra do empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso será apresentada na cafeteria Doce Lembrança
Cultura
"O Menino do Canto da Parede" transforma traumas da infância em romance emocional
Festa do Queijo é tradição de Rochedinho
Cultura
Festa do Queijo reuniu 16 mil pessoas e superou R$ 1 milhão em vendas em Rochedinho
Maurício Manieri estará em Campo Grande
Cultura
Campo Grande recebe show nostálgico de Maurício Manieri
Festival do Hamburguer em edições passadas
Cultura
Festival de Hambúrguer chega à 4ª edição com música e mais de 50 tipos de lanches
A primeira edição do projeto levou cinema, cultura e reflexão para moradores da Comunidade Tia Eva
Cultura
Rota Cine MS estreia na Comunidade Tia Eva e segue com sessões em quilombos de MS
 Semana Nacional dos Museus terá programação gratuita em Campo Grande
Cultura
Semana Nacional dos Museus terá programação gratuita em Campo Grande
Michel Teló se apresenta sábado de graça no Parque das Nações Indigenas
Cultura
Show de Michel Teló e peça com Débora Falabella são destaques do fim de semana na Capital
Daran Junior leva samba sul-mato-grossense ao palco histórico do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro
Cultura
Daran Junior leva samba sul-mato-grossense ao palco histórico do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande