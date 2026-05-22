Hungria, stand-up e espetáculo infantil são destaques do fim de semana na Capital

O fim de semana em Campo Grande será marcado por uma programação cultural diversificada, com grandes atrações musicais, humor e opções para toda a família. Entre os principais destaques estão o show do rapper Hungria, apresentações de stand-up comedy e um espetáculo infantil da Patrulha Canina voltado ao público familiar.

A agenda ainda inclui shows musicais, peças de teatro, festivais, dança, feiras culturais e eventos gratuitos em diferentes regiões da cidade, garantindo opções para todos os públicos ao longo dos próximos dias.

SEXTA-FEIRA

Show do Hungria - O rapper sobe ao palco em Campo Grande trazendo sucessos como “Amor e Fé” e “Lembranças”. A noite ainda conta com abertura dos DJs Magão e DJ Zim.

Hora: 20h

Local: Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 130

Balada do Louco - A turnê homenageia o rock nacional das décadas de 70 e 80 com clássicos de artistas como Cazuza e Belchior em um show comandado por Lucas Ricco e banda.

Hora: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 80

Lançamento do álbum “Afroafetos” - O cantor Silveira Soul apresenta oficialmente seu novo álbum em um show especial no Tereza Bar & Restaurante.

Hora: 19h

Local: Tereza Bar & Restaurante – Avenida Manoel da Costa Lima, 895

Entrada: Gratuita

Eletrohits – Festa Retrô 2000 com DJ Ross, Magic Box & Erika - Direto da Itália, os artistas que marcaram a era Summer Eletrohits comandam uma noite dedicada aos clássicos da música eletrônica, com sucessos como “If You…” e “Get Up”.

Hora: 22h

Local: Rádio Clube de Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 60

Espetáculo de dança “Relicário de Mim” - Em apresentação solo, Frantielly Khadija conduz uma imersão sobre identidade e memória a partir das pequenas relíquias que marcam a trajetória humana.

Hora: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

SÁBADO

Maurício Manieri – Classics: Tour Inesquecível - O cantor desembarca em Campo Grande com um show marcado por sucessos como “Bem Querer”, em uma apresentação repleta de nostalgia.

Hora: 20h

Local: Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 75 (meia-entrada)

Desapega CG - A 24ª edição da feira reúne centenas de expositores com moda circular, acessórios, decoração e itens para casa a preços acessíveis no Parque Ayrton Senna.

Horário: 8h30 às 16h

Local: Parque Ayrton Senna

Entrada: Gratuita

Maurício Meirelles em “Surto Coletivo” - O humorista apresenta um novo repertório, mantendo a interação com o público e o tradicional Web Bullying Show, que pode mudar os rumos da apresentação ao vivo.

Hora: 21h

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: a partir de R$ 50

Espetáculo “Enquanto Houver Rezas” - Inspirada nos saberes populares e nas histórias das benzedeiras brasileiras, a peça acompanha três gerações de mulheres ligadas pela fé e pela tradição.

Hora: 18h30

Local: Museu das Culturas Dom Bosco

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô - Com o tema “Sons da Praça”, a feira mistura música, gastronomia, artesanato e empreendedorismo criativo, além de show de Junior Rodrigues.

Hora: 17h às 23h

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma montagem que mistura infância, palhaçaria e teatro de objetos.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Show infantil com Patrulha Canina - Inspirado no famoso desenho animado, o espetáculo acompanha Chase, Marshall, Skye e os demais personagens em uma missão especial voltada ao público infantil.

Horário: 16h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Aulão de dança - Em clima de Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês promove uma tarde especial com dança e atividades para reunir famílias e amigos.

Hora: 14h

Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

DOMINGO

Espetáculo “O Bem Amado” - O grupo Fulano di Tal apresenta sua releitura do clássico de Dias Gomes, em uma montagem que mistura humor, ironia, crítica política e elementos carnavalescos.

Hora: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada)

As Estrelas Guerreiras do K-POP – O Show - Inspirado no universo do filme Guerreiras do K-Pop, o espetáculo leva aos palcos toda a energia, coreografias e estética marcante do pop coreano.

Hora: 15h

Local: Teatro Allan Kardec

Entrada: a partir de R$ 70

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