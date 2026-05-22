Hungria, stand-up e espetáculo infantil são destaques do fim de semana na Capital

O fim de semana em Campo Grande será marcado por uma programação cultural diversificada, com grandes atrações musicais, humor e opções para toda a família. Entre os principais destaques estão o show do rapper Hungria, apresentações de stand-up comedy e um espetáculo infantil da Patrulha Canina voltado ao público familiar.
A agenda ainda inclui shows musicais, peças de teatro, festivais, dança, feiras culturais e eventos gratuitos em diferentes regiões da cidade, garantindo opções para todos os públicos ao longo dos próximos dias.
SEXTA-FEIRA
Show do Hungria - O rapper sobe ao palco em Campo Grande trazendo sucessos como “Amor e Fé” e “Lembranças”. A noite ainda conta com abertura dos DJs Magão e DJ Zim.
Hora: 20h
Local: Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 130
Balada do Louco - A turnê homenageia o rock nacional das décadas de 70 e 80 com clássicos de artistas como Cazuza e Belchior em um show comandado por Lucas Ricco e banda.
Hora: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 80
Lançamento do álbum “Afroafetos” - O cantor Silveira Soul apresenta oficialmente seu novo álbum em um show especial no Tereza Bar & Restaurante.
Hora: 19h
Local: Tereza Bar & Restaurante – Avenida Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita
Eletrohits – Festa Retrô 2000 com DJ Ross, Magic Box & Erika - Direto da Itália, os artistas que marcaram a era Summer Eletrohits comandam uma noite dedicada aos clássicos da música eletrônica, com sucessos como “If You…” e “Get Up”.
Hora: 22h
Local: Rádio Clube de Campo Grande
Entrada: a partir de R$ 60
Espetáculo de dança “Relicário de Mim” - Em apresentação solo, Frantielly Khadija conduz uma imersão sobre identidade e memória a partir das pequenas relíquias que marcam a trajetória humana.
Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
SÁBADO
Maurício Manieri – Classics: Tour Inesquecível - O cantor desembarca em Campo Grande com um show marcado por sucessos como “Bem Querer”, em uma apresentação repleta de nostalgia.
Hora: 20h
Local: Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 75 (meia-entrada)
Desapega CG - A 24ª edição da feira reúne centenas de expositores com moda circular, acessórios, decoração e itens para casa a preços acessíveis no Parque Ayrton Senna.
Horário: 8h30 às 16h
Local: Parque Ayrton Senna
Entrada: Gratuita
Maurício Meirelles em “Surto Coletivo” - O humorista apresenta um novo repertório, mantendo a interação com o público e o tradicional Web Bullying Show, que pode mudar os rumos da apresentação ao vivo.
Hora: 21h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 50
Espetáculo “Enquanto Houver Rezas” - Inspirada nos saberes populares e nas histórias das benzedeiras brasileiras, a peça acompanha três gerações de mulheres ligadas pela fé e pela tradição.
Hora: 18h30
Local: Museu das Culturas Dom Bosco
Entrada: Gratuita
Feira Mixturô - Com o tema “Sons da Praça”, a feira mistura música, gastronomia, artesanato e empreendedorismo criativo, além de show de Junior Rodrigues.
Hora: 17h às 23h
Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor
Entrada: Gratuita
Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma montagem que mistura infância, palhaçaria e teatro de objetos.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Show infantil com Patrulha Canina - Inspirado no famoso desenho animado, o espetáculo acompanha Chase, Marshall, Skye e os demais personagens em uma missão especial voltada ao público infantil.
Horário: 16h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: a partir de R$ 70 (meia-entrada)
Aulão de dança - Em clima de Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês promove uma tarde especial com dança e atividades para reunir famílias e amigos.
Hora: 14h
Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita
DOMINGO
Espetáculo “O Bem Amado” - O grupo Fulano di Tal apresenta sua releitura do clássico de Dias Gomes, em uma montagem que mistura humor, ironia, crítica política e elementos carnavalescos.
Hora: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada)
As Estrelas Guerreiras do K-POP – O Show - Inspirado no universo do filme Guerreiras do K-Pop, o espetáculo leva aos palcos toda a energia, coreografias e estética marcante do pop coreano.
Hora: 15h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 70