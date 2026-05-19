"O Menino do Canto da Parede" transforma traumas da infância em romance emocional

Questões como dificuldades de aprendizagem, relação familiar e emoções reprimidas são o tema central do livro “O Menino do Canto da Parede”, que será lançado neste sábado (23), em Campo Grande. A obra do empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso será apresentada ao público a partir das 16h, na cafeteria Doce Lembrança, no Centro da Capital.

Ambientada entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, a história acompanha Rafael, um menino inquieto, criativo e sensível, que cresce tentando se encaixar em padrões de uma época em que temas como TDAH e saúde emocional infantil ainda eram pouco debatidos. Ao longo da narrativa, o personagem enfrenta conflitos familiares, dificuldades na aprendizagem e busca compreender a própria identidade.

Segundo o autor, grande parte da obra é inspirada em experiências reais, misturadas com elementos de ficção e espiritualidade. "É a história de um menino que sofreu muito na relação com o pai e tinha dificuldades de aprendizagem. A maior parte da história são contos reais, porém existiram alterações com cunho de ficção e espiritualidade", afirma Clóvis Matto Grosso.

O livro também aborda temas como perdão, acolhimento e transformação emocional. O título faz referência à imaginação do personagem principal, que encontrava conforto durante os momentos de castigo na infância. “Quando eu era pequeno, vivia muito de castigo nos quartos, e na minha imaginação saía do canto daquelas paredes um menino que me falava palavras de conforto”, relata o autor.

“O Menino do Canto da Parede” é o primeiro volume de uma trilogia já em desenvolvimento. As próximas obras devem continuar explorando questões emocionais, existenciais e referências ligadas a Mato Grosso do Sul. O evento de lançamento será aberto ao público e com entrada gratuita.



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