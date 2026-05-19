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Fogo em botijão causa incêndio e destrói área de produção de padaria em Corumbá

Equipamentos, utensílios e produtos da confeitaria foram destruídos pelo fogo

19 maio 2026 - 11h40Vinicius Costa
Área de produção ficou praticamente destruídaÁrea de produção ficou praticamente destruída   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio atingiu a área de produção de uma padaria e confeitaria na madrugada desta segunda-feira (19), na região central da cidade. O fogo começou em um botijão de gás acoplado a um forno do estabelecimento localizado na Rua Cabral, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram as chamas concentradas no setor de produção. O incêndio causou danos em equipamentos e materiais usados na produção da padaria. Entre os itens atingidos estão amassadeira, fogão, geladeira, forno, prateleiras e utensílios utilizados diariamente no preparo dos produtos.

Além dos equipamentos, também foram perdidos insumos e alimentos preparados para a produção diária, como bolos, doces e outros produtos da confeitaria.

Os militares realizaram o combate ao incêndio, fizeram a retirada dos botijões de gás e realizaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Segundo os bombeiros, cerca de 500 litros de água foram utilizados durante a ocorrência. Não houve registro de feridos.

Após a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança, a guarnição deixou o local em segurança ao proprietário do estabelecimento.

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