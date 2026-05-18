Conselho lamenta morte de fisioterapeuta e feminicídio não é descartado na Capital

A morte da fisioterapeuta Fabíola Marcotti, de 51 anos, foi bastante lamentada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região. Ela foi encontrada morta, com ferimento de disparo de arma de fogo, no começo da tarde desta segunda-feira, dia 18, na chácara onde vivia, na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

O companheiro dela, o médico cardiologista João Jazbik Neto, de 72 anos, foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) com duas circunstâncias diferentes: primeiro, vai prestar esclarecimentos sobre o fato, e segundo, preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Não foram detalhadas quantas armas foram apreendidas na propriedade, contudo, algumas estavam sem documentação, configurando um crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, assim como a Polícia Militar, estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

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