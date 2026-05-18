Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Brasil

PF investiga passageiro chileno por ofensas racistas e homofóbicas

Anac acompanha o fato

18 maio 2026 - 18h12Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
AeroportoAeroporto   (Reprodução/Aeroin)

A Polícia Federal (PF) prendeu um cidadão chileno por injúria racial e homofóbica praticada contra tripulantes de um voo internacional que fazia o trajeto entre Guarulhos (SP) e Frankfurt, na Alemanha. O voo aconteceu no dia 10 de maio e a prisão, na última sexta-feira (15).

Em nota, a corporação informou que o passageiro tentou abrir a porta da aeronave durante o voo e, ao ser contido pela tripulação, proferiu ofensas de cunho racial e homofóbico contra os profissionais.

“Após comunicação formal das vítimas à Polícia Federal, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal”, concluiu a PF no comunicado.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nota de repúdio em relação ao caso, citando “conduta violenta, racista, homofóbica e incompatível com os princípios de civilidade e respeito praticada por um passageiro do voo LA8070, da companhia aérea Latam”.

No comunicado, a agência informa que somente tomou conhecimento do ocorrido no domingo (17) e que se solidariza com os demais passageiros e, sobretudo, com os tripulantes envolvidos no caso.

“Para a Anac, são inadmissíveis atitudes discriminatórias e agressivas dirigidas à tripulação, especialmente em ambiente operacional, onde a segurança, o respeito mútuo e a integridade física e emocional de passageiros e profissionais devem ser preservados de forma absoluta.”

Na nota, a Anac destaca que vai acompanhar a apuração dos fatos e que adotará, no âmbito de suas competências legais e regulatórias, as medidas cabíveis, em conjunto com a companhia aérea e as demais autoridades competentes. “A conduta do passageiro será analisada à luz das normas da aviação civil”.

Novas regras - O comunicado reforça ainda que, a partir de 14 de setembro, as regras envolvendo passageiros indisciplinados no Brasil passarão a ser mais duras e que casos como o do chileno poderão ser enquadrados na categoria gravíssima, com a aplicação de multa de R$ 17,5 mil e inclusão do nome em lista de impedimento de embarque.

Vídeo - Em vídeo que circula nas redes sociais, o passageiro chileno aparece proferindo ofensas contra um funcionário da companhia aérea enquanto outros membros da tripulação pedem que ele se sente. Apesar de ser alertado que teria que desembarcar caso não tomasse seu assento e interrompesse os insultos, ele segue com as injúrias.

É possível ouvir o passageiro dizer que tem problemas com pessoas homossexuais e negras. Ele chega a reclamar do “cheiro” de negros e de brasileiros e faz pouco caso com os pedidos reiterados da tripulação para que se sentasse. Ao final do vídeo, o homem chama um dos funcionários de macaco e passa a proferir sons feitos pelo animal.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

SUS
Brasil
Saúde abre consulta pública sobre inclusão de remédio contra câncer
Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG
Brasil
Mulher morre após explosão de TV provocar incêndio em casa em MG
O PL encomendou uma pesquisa para medir os efeitos eleitorais do episódio
Brasil
Bolsonaro tenta conter desgaste de Flávio após vazamento de conversas
Divulgação / Assessoria / PRF
Polícia
PRF intensifica combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul e outros 10 estados
Foto: Reprodução/ Caixa
Brasil
Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 300 milhões
Hugo Motta quer aprovar fim da escala 6x1 até o fim de maio
Brasil
Hugo Motta diz que redução da jornada é prioridade para Câmara
Foto: Divulgação
Brasil
Aplicativo do Bolsa Família terá atualização com novas funções nesta segunda-feira (18)
Presidida por Nelsinho Trad, Comissão de Relações Exteriores também terá reunião deliberativa
Brasil
Senado realiza sabatina de embaixadores indicados por Lula nesta quarta-feira
Agência do INSS
Justiça
STJ autoriza INSS a cancelar benefícios por incapacidade concedidos judicialmente
Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros
Brasil
Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas