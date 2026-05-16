Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai

Uma mulher identificada como Maykelly Araújo Points, de 30 anos, moradora de Campo Grande, morreu após uma perseguição policial que começou em Ponta Porã e terminou em uma propriedade rural de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo informações divulgadas pelo portal Ponta Porã News, Maykelly chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A perseguição envolveu equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual e terminou de forma inusitada quando o motorista de um Peugeot Passion 207 entrou na área de uma propriedade rural durante a tentativa de fuga e acabou caindo dentro de uma piscina.

O suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante após a ocorrência. Dentro do veículo, os policiais encontraram aproximadamente cinco quilos de maconha e um revólver com a numeração raspada.

Ainda conforme as informações apuradas, o Peugeot apresentava diversos furos provocados por disparos de arma de fogo, circunstância que deverá ser esclarecida durante as investigações.

O corpo de Maykelly foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Nacional do Paraguai, que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência.

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