Menu
Menu Busca sábado, 16 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Polícia

Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai

O caso é investigado pela Polícia Nacional do Paraguai, que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência

16 maio 2026 - 19h11Vinícius Santos
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News  

Uma mulher identificada como Maykelly Araújo Points, de 30 anos, moradora de Campo Grande, morreu após uma perseguição policial que começou em Ponta Porã e terminou em uma propriedade rural de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo informações divulgadas pelo portal Ponta Porã News, Maykelly chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A perseguição envolveu equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual e terminou de forma inusitada quando o motorista de um Peugeot Passion 207 entrou na área de uma propriedade rural durante a tentativa de fuga e acabou caindo dentro de uma piscina.

O suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante após a ocorrência. Dentro do veículo, os policiais encontraram aproximadamente cinco quilos de maconha e um revólver com a numeração raspada.

Ainda conforme as informações apuradas, o Peugeot apresentava diversos furos provocados por disparos de arma de fogo, circunstância que deverá ser esclarecida durante as investigações.

O corpo de Maykelly foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Nacional do Paraguai, que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Justiça decreta prisão domiciliar de mãe após criança expelir preservativos em creche
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Homem tem orelha arrancada pela filha em briga após bebedeira em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga em bar termina com dois homens feridos no Jardim Monumento
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Homem aparece com faca no trabalho da ex e acaba preso em Dourados
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Polícia
Idosa fratura o fêmur em queda dentro de casa e morre em MS
Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá
Polícia
Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Homem é preso após espancar esposa na frente dos filhos no Lageado
Foto: O Pantaneiro
Polícia
S-10 capota em trecho da BR-262 com quebra-molas recém-instalados em Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Filho é preso após agredir pai com enxada durante a madrugada em Dourados
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Foragido da Justiça com extensa ficha criminal é preso em Rio Brilhante

Mais Lidas

Suspeito foi preso em flagrante e a faca apreendida
Polícia
Suspeito matou homem após ele vestir bermuda e camiseta sem permissão na Nhanhá
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Briga termina com mãe esfaqueada pelo filho em Campo Grande
Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil
Polícia
Homem invade delegacia para ameaçar mulher que recusou sexo com ele em MS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/5/2026