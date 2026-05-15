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Suspeito matou homem após ele vestir bermuda e camiseta sem permissão na Nhanhá

DHPP encontrou o indivíduo na saída de uma padaria, no bairro Monte Líbano

15 maio 2026 - 10h40Vinicius Costa    atualizado em 15/05/2026 às 10h42
Suspeito foi preso em flagrante e a faca apreendidaSuspeito foi preso em flagrante e a faca apreendida   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 35 anos, apontado como principal suspeito de cometer o assassinato de Cleber Roberto da Silva, de 46 anos, com uma facada no coração, foi preso em flagrante no bairro Monte Líbano, em Campo Grande, por uma equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O motivo para o crime, que aconteceu na madrugada de quinta-feira, dia 14, segundo a versão do próprio suspeito, é que Cleber teria vestido uma bermuda e uma camiseta sem a autorização dele.

Conforme as informações divulgadas pela especializada, o suspeito foi localizado ao sair de uma padaria, na região do Monte Líbano, por volta das 12h, cerca de 8h após o crime cometido na rua Eduardo Perez.

A faca usada no crime foi encontrada em um padrão de energia e ainda estava com manchas de sangue na lâmina.

O suspeito havia saído da cadeia há dois dias e descreveu o crime com frieza. Ele ainda disse para a polícia que após desferir a facada, Cleber teria retirado a bermuda e pedido desculpa por ter utilizado.

O indivíduo foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

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