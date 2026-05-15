Governo de MS anuncia pacote com mais de 500 viaturas para forças policiais

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a entrega de mais de 500 novas viaturas às forças policiais do Estado, dentro do pacote de modernização da segurança pública. Os veículos começam a ser disponibilizados em junho, com previsão de reforço em todo o território sul-mato-grossense.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o planejamento prevê a entrega de 521 viaturas, sendo 400 já disponíveis nas ruas a partir de junho e outras 121 programadas para o segundo semestre.

O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou o modelo de investimento adotado pelo Estado na área.

“A segurança pública se faz com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo para os nossos policiais e bombeiros. O objetivo é garantir mais segurança e proteção para a nossa população”, destacou o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Segundo o governo, a renovação contínua de equipamentos, armamentos e viaturas tem como foco o combate ao crime organizado, especialmente nas regiões de fronteira, além da redução dos índices de criminalidade e da otimização do trabalho das forças policiais e do Corpo de Bombeiros.

Em relação ao planejamento de entregas, Videira também reforçou o cronograma, “Dentro do planejamento estratégico da Sejusp o governo do Estado entregará agora em junho mais de 400 novas viaturas destinadas a todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, completou o secretário.

Investimentos desde 2023

Conforme dados da Sejusp, desde 2023 os investimentos em segurança pública somam R$ 232,9 milhões, voltados à aquisição de mais de 25 mil itens entre veículos e equipamentos.

Entre os materiais adquiridos estão:

- 2.383 aparelhos de comunicação

- 1.198 equipamentos de áudio e vídeo

- 467 veículos de tração mecânica

- 806 equipamentos de proteção e socorro

- 110 aeronaves

- 165 máquinas e equipamentos rodoviários

- 7.838 armamentos

- 19 veículos diversos

- 13 embarcações

- 225 equipamentos de mergulho e salvamento

- 7.744 mobiliários em geral

O governo afirma que a estratégia busca garantir estrutura moderna e contínua para as forças de segurança, com foco em eficiência operacional e redução de custos.

Trabalho integrado e resultados

O combate ao crime organizado na fronteira também tem sido reforçado pelas ações do DOF.

Em 2025, a unidade registrou a segunda maior apreensão histórica desde sua criação, com 196,5 toneladas de drogas retiradas de circulação.

Já no primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março), foram apreendidos 94.887,61 quilos de drogas. O número representa crescimento de 87,71% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram apreendidos 50.549,73 kg.

Segundo o governo, o modelo de integração entre forças, aliado à modernização de equipamentos e planejamento estratégico, tem impacto direto na redução da criminalidade e no fortalecimento da segurança pública.

O Estado avalia que o avanço das ações também contribui para a estabilidade econômica e atração de investimentos, ao ampliar a sensação de segurança em Mato Grosso do Sul.

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