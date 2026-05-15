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Agronegócio

Expoagro tem leilão com 100% dos lotes vendidos em Dourados

Evento realizado pela primeira vez na feira movimentou o setor pecuário com venda de novilhos, bezerros e embriões de Nelore Pintado

15 maio 2026 - 10h11Sarah Chaves
O leilão foi realizado pelo produtor rural Lino Alexandre Vieira OrtizO leilão foi realizado pelo produtor rural Lino Alexandre Vieira Ortiz   (Divulgação)

A 60ª edição da Expoagro 2026 segue movimentando o Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, com eventos voltados ao fortalecimento da pecuária e dos negócios do agronegócio. Um dos destaques da programação foi o Leilão Nelore Pintado, realizado pela primeira vez dentro da feira e que terminou com 100% dos lotes vendidos.

O remate aconteceu no pátio de julgamentos do parque e colocou à disposição dos compradores 35 lotes entre novilhos, bezerros e embriões de linhagens do Nelore Pelagem. O resultado reforçou o potencial da feira como espaço para geração de negócios e valorização genética da pecuária sul-mato-grossense.

O leilão foi realizado pelo produtor rural Lino Alexandre Vieira Ortiz em parceria com o Sindicato Rural de Dourados. Segundo ele, o resultado demonstra a qualidade genética dos animais e a valorização da tecnologia aplicada aos embriões comercializados.
 

Presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira avaliou de forma positiva a realização do leilão dentro da programação da Expoagro.

“Recebemos aqui um grande evento para a nossa exposição e com resultados que abrem caminho para que esta seja uma parceria duradoura”, afirmou.

A Expoagro 2026 é promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, com organização da Opa Organização e Eventos, NOLA e Santo Show, além do apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, SETESC, Prefeitura de Dourados e patrocinadores ligados ao agronegócio e setor produtivo.

 

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