Primeiro embarque de ovinos abre mercado em Campo Grande

O primeiro embarque de ovinos oriundos da agricultura familiar de Campo Grande foi realizado no início deste mês, marcando uma nova fase para o setor no município. A operação ocorreu por meio de uma Propriedade de Descanso de Ovinos para o Abate (PDOA), estrutura que passa a viabilizar a comercialização de animais produzidos na região do Assentamento Estrela.

Nesta etapa inicial, três produtores participaram da ação, que resultou no envio de 12 animais ao frigorífico Flor da Serra. Ao todo, cerca de 50 criadores já estão cadastrados para integrar o modelo.

A PDOA funciona como um ponto de apoio aos produtores, onde os animais permanecem por um curto período antes do abate. No local, passam por acompanhamento sanitário, são organizados em lotes padronizados e seguem para o frigorífico de forma mais eficiente.

Com a estrutura, a produção passa a operar de maneira mais organizada, garantindo acesso a mercados formais e beneficiando diretamente os pequenos produtores. Um dos principais entraves da ovinocultura — a dificuldade de reunir quantidade suficiente de animais para venda — é reduzido com a possibilidade de unificar rebanhos de diferentes propriedades.

A expectativa é que, com a continuidade das operações, mais produtores passem a integrar o sistema, fortalecendo a produção local e ampliando a competitividade do setor na Capital.

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