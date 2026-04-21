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Expulso de boate, homem mostra órgão genital para clientes na Capital

Ele ainda derrubou a motocicleta de uma das pessoas presentes

21 abril 2026 - 12h10Vinicius Costa
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Reprodução/Internet)

Homem, de 40 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia após ser expulso de uma boate e mostrar o órgão genital clientes, na região do bairro Amambai, em Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira, dia 21.

Ele chegou a ser enquadrado no crime de dano também, pois antes de deixar o local, derrubou uma motocicleta de um cliente que estava na frente do estabelecimento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o indivíduo teria cometido diversos transtornos no interior da boate e foi expulso do local. Mas antes de deixar o espaço, passou a mostrar o órgão genital para as pessoas.

Na sequência, derrubou a motocicleta e nisso, a Polícia Militar foi acionada, detendo o suspeito e o encaminhando para a delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno e dano.

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