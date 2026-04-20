Ação rápida de policial salva bebê de 11 meses engasgado em Porto Murtinho

Policial militar salvou um bebê de 11 meses que estava engasgado na noite de domingo (19), em Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 22h30, no bairro Cohab, durante rondas ostensivas da equipe.

De acordo com informações da corporação, os policiais avistaram uma família em desespero, com o pai segurando a criança aparentemente desacordada. Diante da situação, a equipe parou para prestar socorro imediato.

O cabo Rulian, comandante da guarnição, realizou a manobra de tapotagem para desobstruir as vias aéreas do bebê, conseguindo reverter o quadro.

A criança voltou a respirar e apresentou sinais vitais, reagindo normalmente após o atendimento.

Após os primeiros socorros, a família foi encaminhada ao hospital local, onde foi constatado que o bebê estava em bom estado de saúde. Em seguida, todos foram levados de volta para casa.

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