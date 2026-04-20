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Ação rápida de policial salva bebê de 11 meses engasgado em Porto Murtinho

Militar realizou a manobra de tapotagem para desobstruir as vias aéreas do menino

20 abril 2026 - 16h11Vinicius Costa
Militar da PM que salvou o bebêMilitar da PM que salvou o bebê   (Divulgação/Polícia Militar)

Policial militar salvou um bebê de 11 meses que estava engasgado na noite de domingo (19), em Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 22h30, no bairro Cohab, durante rondas ostensivas da equipe.

De acordo com informações da corporação, os policiais avistaram uma família em desespero, com o pai segurando a criança aparentemente desacordada. Diante da situação, a equipe parou para prestar socorro imediato.

O cabo Rulian, comandante da guarnição, realizou a manobra de tapotagem para desobstruir as vias aéreas do bebê, conseguindo reverter o quadro.

A criança voltou a respirar e apresentou sinais vitais, reagindo normalmente após o atendimento.

Após os primeiros socorros, a família foi encaminhada ao hospital local, onde foi constatado que o bebê estava em bom estado de saúde. Em seguida, todos foram levados de volta para casa.

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