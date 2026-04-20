Após comprar drogas em Campo Grande, casal é preso pelo Choque em Coxim

Homem, de 30 anos, e uma mulher, de 25 anos, foram presos em flagrantes na noite deste domingo, dia 19, com drogas que foram compradas em Campo Grande. A abordagem aconteceu na BR-163, em Coxim - a 253 quilômetros da Capital.

O casal confessou que adquiriu as drogas para revender na cidade interiorana e com eles foram encontrados ainda duas balanças de precisão, além de 19 munições - 14 munições de calibre 22 e 5 de calibre 38. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 82 mil.

Segundo informações da corporação, a abordagem aconteceu após o homem, que estava conduzindo um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, passar a realizar manobras perigosas ao perceber a presença da viatura.

Durante a abordagem e busca veicular, os policiais localizaram, no interior de uma mochila, grande quantidade de substância análoga à cocaína, além de materiais relacionados ao tráfico e munições de arma de fogo.

O autor confessou que adquiriu os entorpecentes na cidade de Campo Grande e que os transportava para comercialização em Coxim. A mulher também afirmou ter conhecimento da atividade criminosa e que auxiliava na venda das drogas.

Diante dos fatos, o casal, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências cabíveis.

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