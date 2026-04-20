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Idosa perde R$ 13,2 mil em golpe do "falso advogado" em Dourados

Vítima de 70 anos procurou a Depac após identificar transferências bancárias não reconhecidas

20 abril 2026 - 19h12Taynara Menezes
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma idosa de 70 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) nesta segunda-feira (20), em Dourados, após cair no golpe conhecido como “falso advogado” e sofrer um prejuízo de R$ 13,2 mil.

Segundo o site Dourados News, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se passou por seu representante legal e solicitou informações pessoais. Pouco depois, a idosa percebeu movimentações bancárias que não reconhece. As transações ocorreram entre os dias 17 e 20 de abril, totalizando o prejuízo.

Entre os valores estão uma transferência via internet de R$ 5 mil no dia 17, além de outras duas operações no dia 20: uma retirada de R$ 5 mil em terminal eletrônico e uma TED de R$ 3,2 mil.

A vítima relatou ainda que já comunicou o caso à agência bancária e solicitou o ressarcimento dos valores. O caso foi registrado como estelionato contra idoso e será investigado pela Polícia Civil.

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