Motorista é preso na MS-156 e apreensão de haxixe causa prejuízo de R$ 900 mil ao tráfico

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) na rodovia MS-156, em Amambai. A abordagem ocorreu no km 200, no trecho entre Amambai e Caarapó, quando os policiais pararam um Fiat/Argo com placas de Santo André (SP).

Durante a fiscalização, o condutor apresentou nervosismo e versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levou a equipe a realizar uma vistoria mais detalhada no veículo.

Na inspeção, os militares localizaram um compartimento oculto na parte traseira do carro, onde estavam escondidos cerca de 12 quilos de haxixe marroquino, distribuídos em tabletes.

Conforme o relato, o suspeito afirmou que teria recebido o veículo já carregado na região de fronteira e que faria o transporte até o estado de São Paulo, mediante pagamento.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 900 mil.



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