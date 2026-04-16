Novo leilão do Detran-MS tem motos novas, SUVs e clássico raro a partir de R$ 1,9 mil

Com lances iniciais a partir de R$ 1.983,00, o novo leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) reúne motos novas, SUVs e até um veículo clássico bastante cobiçado por colecionadores. Ao todo, são 182 veículos disponíveis para circulação, entre motocicletas e automóveis.

O principal destaque é uma Toyota Bandeirante 1988, conhecida pela robustez e valorização no mercado, ofertada com preço inicial abaixo de R$ 2 mil. Para quem prefere modelos mais atuais, há opções como o Kia Sportage LX3 (2011/2012), com lance a partir de R$ 14.412,00, além de motocicletas recentes, como a Yamaha FZ25 Fazer (2024).

A lista inclui 153 motocicletas e 29 automóveis aptos para uso, contemplando diferentes perfis de compradores.

Além dos veículos de circulação, o leilão também atende o setor de reciclagem e desmonte. Na categoria de sucata aproveitável, são 56 lotes que somam 65 motos e 49 carros. Já na modalidade de inservíveis, há um único lote com 47 motocicletas e 8 automóveis, totalizando mais de 9,6 toneladas de material ferroso.

Os lances seguem abertos até as 11h do dia 24 de abril, exclusivamente pela internet. Já a visitação presencial ocorre nos dias 22 e 23, em Campo Grande e Dourados, em horários de manhã e tarde.

Os editais completos estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e no site oficial do Detran-MS.

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