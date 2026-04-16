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Agronegócio

Parceria entre instituições firma acordo para criação de centro de ensino no Pantanal

A iniciativa foi assinada na Expogrande, feira que reúne agronegócio, tecnologia, eduacação e que deve movimentar R$ 30 milhões em leilões

16 abril 2026 - 15h33Sarah Chaves
Eduardo Riedel também reforçou o diálogo com diferentes cadeias produtivasEduardo Riedel também reforçou o diálogo com diferentes cadeias produtivas   (Sarah Chaves/JD1)

O Governo do Estado e a Famasul firmaram protocolos de intenções durante a 86ª Expogrande, realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Entre os principais anúncios está a criação de um centro de ensino no Pantanal, com foco na permanência de famílias na região por meio da educação técnica.

A iniciativa envolve o Governo do Estado, Famasul, Senar/MS e Funar, e busca levar estrutura educacional permanente a uma das áreas mais isoladas do Estado. Durante palestra na feira, o governador Eduardo Riedel destacou o impacto social do projeto.

“O investimento em uma área estruturada para acesso à educação de qualidade é sinônimo de permanência para famílias e crianças pantaneiras por meio da educação”, afirmou.

Além da proposta educacional, também foi formalizada a ratificação de cerca de 10 mil títulos de propriedade na faixa de fronteira, medida que busca avançar na regularização fundiária e dar mais segurança jurídica aos produtores rurais.

Durante a agenda na Expogrande, Riedel também reforçou o diálogo com diferentes cadeias produtivas e apontou desafios do setor. “A gente está ouvindo as demandas para transformar Mato Grosso do Sul em um estado cada vez mais competitivo, gerando mais emprego e renda. O ambiente macroeconômico ainda é desafiador, com crédito caro e custos elevados, o que exige confiança para manter os investimentos”, disse.

O diretor-presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, destacou o papel da entidade na difusão de tecnologia e formação no campo, incluindo ações voltadas ao público jovem e à educação rural.

“Nosso foco é mostrar para as crianças como o campo e a cidade se conectam. Também estamos levando tecnologia de forma mais acessível ao produtor, com cursos técnicos e oficinas, para que ele consiga aplicar na propriedade”, explicou.

Expectativa de R$ 30 milhões

Já o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, avaliou que a Expogrande consolida o crescimento do setor e amplia o ambiente de negócios no Estado.

“Os números indicam que essa deve ser a maior edição da história, tanto em faturamento quanto em público. É uma feira que une o agro e a população urbana, com oportunidades reais de negócios e participação da sociedade”, afirmou.

Segundo Bumlai, os leilões devem movimentar mais de R$ 30 milhões, com expectativa de ultrapassar 6 mil animais comercializados até o fim do evento.

A 86ª Expogrande segue até domingo (19), reunindo produtores, instituições financeiras e público em geral em uma programação que combina negócios, tecnologia e lazer no Parque de Exposições Laucídio Coelho. 

 

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