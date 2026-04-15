Menu
Menu Busca quarta, 15 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Polícia

Discussão entre funcionários termina com um esfaqueado no Mercadão Municipal

Vítima de 47 anos foi socorrida e levado à Santa Casa consciente e orientado

15 abril 2026 - 16h02Taynara Menezes
Confusão aconteceu no Mercadão Municipal Confusão aconteceu no Mercadão Municipal   (Foto: Sarah Chaves )

Uma discussão entre funcionários terminou com um homem de 47 anos esfaqueado na tarde desta quarta-feira (15), no interior do Mercadão Municipal, na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria começado após um desentendimento entre eles que eram vizinhos de boxes. Durante a discussão, o clima teria se intensificado dentro do próprio estabelecimento, envolvendo outros funcionários que estavam no local.

Em meio ao conflito, a vítima acabou atingida por uma faca na região abdominal, do lado esquerdo. O homem foi socorrido ainda consciente por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa.

Após a agressão, o autor fugiu do local. A motivação exata da discussão ainda não foi esclarecida. O caso segue sob apuração.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia investiga violação de túmulo de vítima de feminicídio em Eldorado
Polícia
Polícia investiga violação de túmulo de vítima de feminicídio em Eldorado
Perito recolhendo o crânio no local
Polícia
Crânio humano é encontrado em terreno baldio na Mata do Jacinto
Foto: Divulgação
Polícia
Foragido da Justiça de dois estados é preso em Três Lagoas
Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Polícia
Polícia procura responsáveis por tentativa de roubo a banco em Brasilândia
Delegacia de Fátima do Sul
Polícia
Mesmo com ordem de afastamento, homem aterroriza ex, ameaça se mutilar e acaba preso
Foto: Divulgação
Polícia
Foragido da Gameleira tenta fugir, mas acaba preso em Três Lagoas
Foto: Ilustrativa / Vassoura
Polícia
Homem procura a Polícia após levar surra da companheira com cabo de vassoura na Capital
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher é enganada por falso servidor do INSS e sofre golpe com empréstimo em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
PM salva bebê em parada cardiorrespiratória em meio ao desespero dos pais em Campo Grande
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Subtenente que atirou na companheira segue em estado gravíssimo na Santa Casa

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande