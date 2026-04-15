Discussão entre funcionários termina com um esfaqueado no Mercadão Municipal

Uma discussão entre funcionários terminou com um homem de 47 anos esfaqueado na tarde desta quarta-feira (15), no interior do Mercadão Municipal, na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria começado após um desentendimento entre eles que eram vizinhos de boxes. Durante a discussão, o clima teria se intensificado dentro do próprio estabelecimento, envolvendo outros funcionários que estavam no local.

Em meio ao conflito, a vítima acabou atingida por uma faca na região abdominal, do lado esquerdo. O homem foi socorrido ainda consciente por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa.

Após a agressão, o autor fugiu do local. A motivação exata da discussão ainda não foi esclarecida. O caso segue sob apuração.

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