PM salva bebê em parada cardiorrespiratória em meio ao desespero dos pais em Campo Grande

Uma ação rápida e técnica de policiais militares do 10º Batalhão salvou a vida de uma bebê de 6 meses na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rua Ayde Roque quando foi abordada por um homem em visível estado de desespero, que carregava a filha nos braços e pedia socorro imediato. A mãe da criança também estava no local.

O pai relatou aos militares que a bebê teria sofrido uma queda da cama em sua residência e, após o incidente, teria ficado desacordada, sem responder a estímulos, o que motivou o pedido urgente de ajuda.

Diante da situação crítica, os policiais iniciaram imediatamente os primeiros atendimentos e constataram que a criança não apresentava responsividade, com sinais compatíveis com parada cardiorrespiratória, além de hipotermia e palidez.

Sem tempo hábil para aguardar atendimento especializado, a equipe policial decidiu realizar o transporte emergencial da vítima junto ao pai na viatura, seguindo em direção ao Hospital Universitário. Durante o deslocamento, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Segundo o registro, os policiais conseguiram restabelecer os sinais vitais da criança ainda no trajeto, momento em que ela passou a apresentar reações, indicando a eficácia das intervenções realizadas.

Durante o percurso, a equipe encontrou a Unidade de Suporte Avançado do SAMU (USA 03), e a bebê foi transferida imediatamente para a equipe médica, sendo encaminhada posteriormente à Santa Casa junto ao responsável.

Após o socorro, os policiais ainda foram até a Santa Casa para acompanhar a evolução do caso. Foi informado que a criança, permanecia estável, passou por exames complementares e seguia em observação pela equipe médica.

Na residência do casal, a perícia foi acionada. Não foram encontrados vestígios de sangue no local, porém foi constatado que a cama onde a criança estava possui altura elevada.

O caso foi registrado no Centro Integrado de Polícia Especializada (Ceopol) e segue sob investigação da Polícia Civil.

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