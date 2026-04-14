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PF intercepta 52 kg de skunk em transportadora e prende suspeitos em Campo Grande

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal

14 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Divulgação - PFDivulgação - PF  

Investigadores da Polícia Federal apreenderam cerca de 52 quilos de skunk que estavam sendo descarregados em uma transportadora em Campo Grande. A ação ocorreu na segunda-feira (13/4).

Segundo a Polícia Federal, o condutor do veículo foi flagrado no momento em que realizava o descarregamento da droga no local. O entorpecente tinha como destino a cidade de São Paulo (SP).

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande. Diante dos fatos, eles e o material apreendido permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

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