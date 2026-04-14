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Venezuelano procurado pela Justiça é preso em Campo Grande com documentos falsos

Homem admitiu as irregularidades nos documentos apresentados e foi encaminhado ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) para as providências cabíveis

14 abril 2026 - 10h11Vinícius Santos
O caso foi registrado na Depac CepolO caso foi registrado na Depac Cepol   (Foto: Reprodução)

Um homem de 41 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Vila Moreninha, em Campo Grande, após ser flagrado com documentos falsos e conduzir um veículo com indícios de adulteração.

A ocorrência foi atendida por equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), durante policiamento ostensivo e preventivo na região. Segundo o boletim de ocorrência, os militares abordaram um veículo Nissan Sentra, de cor laranja, que ostentava placas paraguaias e trafegava em via pública.

Durante a abordagem, o condutor se apresentou como sendo de nacionalidade paraguaia e apresentou uma carteira de habilitação, cédula de identidade e passaporte supostamente emitidos pelo Paraguai. No entanto, uma análise preliminar identificou inconsistências nos documentos, como divergência de dados, falhas em elementos de segurança e fortes indícios de falsificação.

Na sequência, os policiais realizaram busca pessoal e veicular, localizando ainda outros documentos atribuídos a diferentes países, incluindo a Venezuela, todos sem procedência comprovada e com divergências na qualificação apresentada pelo suspeito.

Em checagem nos sistemas policiais e por meio de cooperação com autoridades paraguaias, foi constatado que um indivíduo com o mesmo nome e características possui mandado de prisão em aberto naquele país.

Além disso, a perícia inicial apontou indícios de adulteração no veículo, incluindo irregularidades entre a placa ostentada e o número do chassi identificado. O homem não soube explicar a origem dos documentos nem apresentou comprovação de regularidade migratória no Brasil.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial competente, junto com o material apreendido. O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Inicialmente, a equipe policial tentou encaminhar o caso à Polícia Federal, mas a autoridade de plantão recusou o recebimento por entendimento de ausência de competência. O caso foi então direcionado ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde o suspeito foi apresentado.

Em depoimento preliminar, o conduzido afirmou ser de nacionalidade venezuelana e declarou que os documentos paraguaios seriam falsos. Ele relatou ainda que teria recebido os papéis por intermédio de uma empresa contratante para fins laborais no Brasil, mas não soube informar a identificação da suposta organização.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), com a adoção das demais medidas legais cabíveis.

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