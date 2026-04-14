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Subtenente que atirou na companheira segue vivo em estado grave na Santa Casa

Áudio atribuído a um familiar diz que o militar vai passar por um atendimento com neurocirurgião

14 abril 2026 - 11h23Vinícius Santos     atualizado em 14/04/2026 às 11h39
Equipes da polícia e perícia no localEquipes da polícia e perícia no local   (Foto: Vinícius Santos )

Acusado de tentativa de feminicídio a tiros contra a companheira e de, em seguida, ter efetuado um disparo contra a própria cabeça, o subtenente da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Charles Cano da Mota, de 56 anos, está vivo.

Ele foi socorrido na segunda-feira (13), em estado grave após o disparo, e permanece internado sob cuidados médicos no Hospital Santa Casa, em Campo Grande. No local da ocorrência, no bairro Jardim Colúmbia, chegou a ser informado por policiais que o militar teria tido o óbito constatado. 

Nesta terça-feira (14), um áudio atribuído a um familiar do subtenente, ao qual o JD1 Notícias teve acesso, aponta que o quadro de saúde dele é considerado grave. Segundo o relato, ele deverá ser avaliado por um neurocirurgião e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

No áudio, o familiar afirma, “não tinha condições de fazer cirurgia agora de madrugada e os médicos vão avaliar agora para ver se ele vai ter condições de fazer alguma cirurgia porque a situação dele é bem crítica”.

Em outro trecho, diz, “o tiro pegou uma parte, deu bastante dano no cérebro, pegou uma parte importante, ele ficou com edema, eles [médicos] estão tentando controlar e  não sabem ainda se vai ter condições de operar”.

E finaliza, “mas assim, bem grave, muito grave mesmo, ele disse que não sabe nem se vai ter condição de operar e aí, se não tiver condição de operar, é morte cerebral”.

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