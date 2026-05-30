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Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande

Suspeito cobrava uma suposta dívida e fugiu após danificar veículo exposto para venda

30 maio 2026 - 09h53Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Vinicius Costa)

Um homem ainda não identificado entrou em uma garagem de veículos, fez ameaças e disparou contra um carro exposto para venda na tarde de sexta-feira (29), no Centro de Campo Grande. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao estabelecimento afirmando que estava no local para cobrar uma suposta dívida. Os proprietários negaram qualquer débito e disseram não conhecer o homem.

Diante da negativa, ele sacou uma pistola e apontou a arma para uma BMW 320i que estava à venda. Em seguida, efetuou disparos que atingiram o capô, o teto e quebraram o vidro lateral traseiro do veículo. Conforme relato das vítimas, antes dos tiros o homem afirmou que não ficaria com o prejuízo sozinho e que os proprietários também pagariam.

Após os disparos, o suspeito fugiu a pé pela Rua Maracaju, em direção à Rua Padre João Crippa. A perícia recolheu cápsulas e projéteis no local. Testemunhas informaram que há câmeras de monitoramento na região, mas as imagens do sistema interno da empresa não puderam ser acessadas porque o equipamento de gravação estava em manutenção.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como dano e disparo de arma de fogo. Até o momento, o autor não havia sido identificado.
 

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