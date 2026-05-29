Trio com arsenal é preso em MS e confessa plano de assaltar caminhonetes em MG

Três homens armados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (28), na BR-158, em Paranaíba. Durante a abordagem a um veículo GM/Prisma, os agentes flagraram o trio com um arsenal e descobriram que dois deles eram foragidos da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

No momento da fiscalização, um dos suspeitos desembarcou do automóvel e tentou fugir a pé em direção à vegetação nas margens da rodovia. Os policiais iniciaram uma perseguição tática e conseguiram alcançar o homem que, antes de ser algemado, tentou agredir a equipe com socos e chutes, sendo contido na sequência.

Em vistoria no interior do veículo, os patrulheiros apreenderam três armas de fogo de grosso calibre: duas pistolas calibre 9mm e um revólver calibre .357, além de 83 munições intactas. A checagem dos documentos nos sistemas de segurança confirmou as ordens de prisão em aberto contra dois dos ocupantes.

Ao serem questionados sobre o armamento, os criminosos confessaram que viajavam com destino a Uberlândia (MG). O trio revelou que pretendia cometer uma série de roubos de caminhonetes no município mineiro e, posteriormente, cruzar a fronteira para vender os veículos na Bolívia.

Os três envolvidos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e associação criminosa. O armamento, as munições e o veículo foram apreendidos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

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