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Suspeitos de invadir casa de presidente do TRE-MS são presos pela DERF

Investigados confessaram ao menos seis furto; dupla escolhia imóveis vazios e levava joias, dinheiro e eletrônicos

29 maio 2026 - 16h38Vinicius Costa
Delegado Edgard Punsky, da DerfDelegado Edgard Punsky, da Derf   (Vinicius Costa)

Dois homens, de 20 e 26 anos, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos a residências de alto padrão em Campo Grande, foram presos na manhã desta sexta-feira (29) durante operação da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos). As prisões ocorreram nos bairros Aero Rancho e Universitário.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos atuavam principalmente na região norte da Capital e são investigados por pelo menos seis furtos. Entre os imóveis alvo da dupla está a residência do desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme o delegado-adjunto da especializada, Edgard Punsky, os investigados escolhiam as casas no momento da ação, priorizando imóveis de alto padrão. Eles tocavam a campainha para verificar se havia moradores e, quando não recebiam resposta, invadiam os imóveis rompendo cercas elétricas ou portões.

Ainda conforme a investigação, os suspeitos levavam principalmente joias, dinheiro, armas, relógios e eletrônicos. Em depoimento, eles confessaram participação em ao menos seis crimes. A polícia também apreendeu roupas e objetos usados durante as ações criminosas.

Os dois presos já possuem antecedentes por crimes patrimoniais e haviam sido presos anteriormente pela Derf. A polícia continua investigando a participação de outros envolvidos e possíveis receptadores dos objetos furtados.

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