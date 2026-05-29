Suspeitos de invadir casa de presidente do TRE-MS são presos pela DERF

Dois homens, de 20 e 26 anos, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos a residências de alto padrão em Campo Grande, foram presos na manhã desta sexta-feira (29) durante operação da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos). As prisões ocorreram nos bairros Aero Rancho e Universitário.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos atuavam principalmente na região norte da Capital e são investigados por pelo menos seis furtos. Entre os imóveis alvo da dupla está a residência do desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme o delegado-adjunto da especializada, Edgard Punsky, os investigados escolhiam as casas no momento da ação, priorizando imóveis de alto padrão. Eles tocavam a campainha para verificar se havia moradores e, quando não recebiam resposta, invadiam os imóveis rompendo cercas elétricas ou portões.

Ainda conforme a investigação, os suspeitos levavam principalmente joias, dinheiro, armas, relógios e eletrônicos. Em depoimento, eles confessaram participação em ao menos seis crimes. A polícia também apreendeu roupas e objetos usados durante as ações criminosas.

Os dois presos já possuem antecedentes por crimes patrimoniais e haviam sido presos anteriormente pela Derf. A polícia continua investigando a participação de outros envolvidos e possíveis receptadores dos objetos furtados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também