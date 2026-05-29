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Polícia investiga morte de gatos por suspeita de envenenamento em Nova Andradina

Animais foram encontrados com espuma na boca e tutora localizou vestígios de veneno perto de muro vizinho

29 maio 2026 - 11h55Vinicius Costa
Dois gatos são encontrados mortos com sinais de envenenamentoDois gatos são encontrados mortos com sinais de envenenamento   (Jornal da Nova)

A Polícia Civil investiga a morte de dois gatos por suspeita de envenenamento no bairro Portal do Parque V, em Nova Andradina. O caso de maus-tratos a animais foi registrado na delegacia local na noite desta quarta-feira (27), após a tutora encontrar os felinos sem vida na residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, os corpos dos animais foram achados na garagem da casa. A moradora relatou à polícia que os felinos apresentavam espuma na boca e sinais de vômito, reações típicas de ingestão de substâncias tóxicas.

Segundo o site Jornal da Nova, próximo ao muro que faz divisa com o imóvel vizinho, a dona dos gatos localizou resquícios de um material semelhante a veneno. Diante da cena, a comunicante apontou à polícia suspeitas sobre o único morador lateral da propriedade.

O episódio foi formalizado como prática de abuso e maus-tratos a animais, com a qualificadora de resultado morte. A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina abriu um procedimento investigativo para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

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