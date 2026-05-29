Choque prende trio que atirou em vítima durante assalto para roubar joias na Vila Nasser

Três criminosos envolvidos em uma tentativa de assalto que terminou com uma vítima baleada na Vila Nasser, em Campo Grande, foram presos pelo Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) nesta sexta-feira (29).

O comandante do Choque, Major Cleyton da Silva Santos, detalhou que os suspeitos chegaram logo pela manhã em um Volkswagen Gol branco e abordaram o morador de uma residência, que estava do lado de fora do imóvel.

Segundo o comandante, os criminosos apontaram arma para a vítima e fizeram grave ameaça enquanto tentavam roubar o celular e a mochila. Durante a ação, a vítima reagiu e acabou sendo baleada na cabeça, próximo à orelha.

Um policial militar que estava próximo ao local percebeu a movimentação e reagiu à ação criminosa, efetuando disparos contra os suspeitos. Um dos infratores foi atingido na mão e socorrido para a UPA Coronel Antonino.

Conforme explicou o Major Cleyton, após o crime, as equipes do BPChoque iniciaram diligências e conseguiram identificar os outros envolvidos.

“As nossas equipes, durante a diligência, conseguiram identificar quais eram os dois outros infratores que foram até o bairro Universitário, onde conseguiu fazer a prisão de um desses, o outro fugiu. Com esse infrator que foi preso no primeiro momento, foram apreendidos a mochila levada, o celular, o veículo, que era o gol que foi utilizado, inclusive o revólver utilizado no disparo de arma de fogo. Foi um revólver 357 cromado.”

Ainda conforme o comandante, o terceiro envolvido também acabou localizado e preso após cerco realizado pelas equipes do Choque. "O outro indivíduo fugiu, realizamos o cerco com as outras equipes do Choque que estava disponível e também conseguimos fazer a prisão desse terceiro autor. Então, todos os autores, o roubo de hoje, presos, contidos, arma de fogo apendida e todo o material recuperado", destacou o Major.

O comandante afirmou ainda que os envolvidos já eram conhecidos das forças policiais. "Na verdade, eram criminosos conhecidos também, então, quando aconteceu esse tipo de delito, os nossos policiais sabiamente, já sabiam ali como posicionar as viaturas para tentar fazer a prisão e a surpresa desses criminosos", disse o Major Cleyton.

Sobre o possível interesse dos criminosos na vítima, o comandante relatou que os suspeitos poderiam ter recebido informações sobre bens guardados na residência.

"Eles já estavam observando há um tempo, uma pessoa que tem ali pelo que a VITIMA nos disse ela tinha algum ouro em casa ela tinha uma Então provavelmente teve alguma situação de alguma informação privilegiada eles queriam vir ali para poder fazer a subtração desses bens", explicou o Major Cleyton.

Vítima escapou

O comandante informou ainda que a vítima atingida durante a ocorrência foi socorrida consciente e orientada, sem ferimentos considerados graves. Segundo ele, apesar do susto, a pessoa recebeu atendimento médico rapidamente e segue fora de perigo.

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