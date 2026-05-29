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Megaoperação do RJ contra lavagem de dinheiro do CV cumpre mandados em MS

Esquema bilionário movimentou R$ 453 milhões usando empresas de reciclagem e ferros-velhos de fachada

29 maio 2026 - 08h40Vinicius Costa    atualizado em 29/05/2026 às 08h47
Nova fase da Operação Contenção no Rio Nova fase da Operação Contenção no Rio   (Reprodução/TV Globo)

Mato Grosso do Sul é um dos alvos da nova fase da Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (29). A ação interestadual cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no estado para desarticular o braço financeiro e o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho.

Ao menos 17 pessoas já foram presas nas primeiras horas da manhã. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, os investigados integram um grupo criminoso que movimentou mais de R$ 453 milhões nos últimos quatro anos, utilizando empresas de fachada para mascarar recursos do narcotráfico.

A estrutura criminosa utilizava comércios de reciclagem e ferros-velhos como fachada. De acordo com as investigações, que duraram um ano e quatro meses, o esquema realizava depósitos fracionados em espécie, transferências entre empresas do grupo, emissão de notas fiscais falsas e uso de contas bancárias "de passagem" para pulverizar o dinheiro e evitar o rastreamento policial.

O principal alvo da operação é Antônio Ilário Ferreira, o "Rabicó", apontado como a liderança do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ). Escutas telefônicas captadas pela polícia sinalizam que ele atuava como o principal operador financeiro da organização, ocultando patrimônio e recebendo repasses milionários das empresas de sucata investigadas.

Além de Mato Grosso do Sul e de municípios da capital e do interior fluminense, as ordens judiciais expedidas pela Justiça do Rio de Janeiro estão sendo cumpridas simultaneamente em cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Maranhão.

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