Adolescente é estuprada por motociclista ao sair de lanchonete na Capital

Adolescente, de 17 anos, foi estuprada por um motociclista durante a noite desta quarta-feira, dia 27, logo após deixar uma lanchonete e se dirigir para a residência onde mora, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Ela trabalhava no estabelecimento com o namorado, quando houve o pedido para ir até a residência buscar vasilhas para guardar os alimentos que sobraram. Porém, a poucos metros do local, o suspeito abordou a vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo deu 'boa noite' e chegou a questioná-la sobre a rua, mas antes da adolescente responder, o suspeito desceu da moto fazendo menção de estar armado e ordenou que ela deitasse no chão.

Logo na sequência, obrigou a vítima a encostar na motocicleta e abaixou a saia da vítima, cometendo os atos libidinosos, incluindo a ejaculação. Após o estupro, o homem saiu do local e a adolescente retornou para casa, onde pediu ajuda para a Polícia Militar, sendo encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde foi medicada.

Posteriormente, a mãe compareceu a unidade de saúde e ambas foram levadas para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde a adolescente informou que nunca viu o homem, descrevendo ele de olhos claros e aproximadamente 1,70m. Há câmeras de segurança próximo ao local que podem ter flagrado o ato.

O caso foi registrado como estupro e deverá ser investigado.

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